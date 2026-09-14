王菲讚未婚夫張子丰思想開放　婚後拒做少奶奶：做全職主婦好無聊

王菲日前宣布接受男友張子丯求婚，人逢喜事神采飛揚。今日（14/9）她出席無綫熱播劇集《死有對証》的宣傳活動時，特別身穿一襲極度貼身的性感瑜伽服亮麗登場，瞬間成為全場焦點。

王菲在接受《香港01》訪問時笑言，今天的打扮純屬意外：「因為今日要做瑜伽，大會分發畀我嘅瑜伽衫好緊，我一着上身都嚇一親，心諗：『死啦，點解咁細件嘅？』所以我都要即刻拉高少少。」她透露平日鮮少挑戰這類火辣造型：「因為呢件衫我係未試過，今日係第一日著。本身係諗住要做瑜伽，但因為件衫實在太緊，所以都係着返件外套。」

王菲拒絕婚後做少奶奶。（盧振輝攝）

被問到未婚夫張子丯會否介意她穿着過於性感，王菲大方表示對方作風非常開放：「佢唔會介意嘅，佢好open-mind。因為佢自己都係做幕前，所以好清楚我哋做幕前要展現自己最好、最靚嘅一面畀大家睇。而且之前拍劇時佢都知我有性感演出，佢都覺得完全冇問題。」

對於私下的穿着風格，王菲則坦言私底下極度隨性：「我出街簡直係『頹着』，通常都係T-shirt加長褲，好少穿短褲，所以基本上唔需要擔心我會過份暴露。我哋兩個出街仲會戴埋Cap帽同眼鏡，有時連妝都唔化就落街食飯，最緊要舒服。」

問到婚後是否做少奶奶，王菲強調自己絕不會考慮退居幕後：「我絕對唔會淡出！我好鍾意工作，希望大家互相進步。佢有佢嘅事業，我都有自己嘅美容品牌同演藝工作，我哋更計劃一起經營YouTube Channel。如果叫我婚後做全職家庭主婦，我會覺得好無聊，我一定要有屬於自己嘅事業！」

王菲現場做瑜伽。（盧振輝攝）

王菲今日出席劇集宣傳活動。（盧振輝攝）