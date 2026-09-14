女神2丨郭珮文前男友深情人設崩塌？ 分手後與性感女調情片段流出

由林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》於昨晚（13日）播出第二集，郭珮文（Juliana）的前男友俞鋆瑞（Ice）為挽回分手近一年的郭珮文，不惜跨越半個地球遠赴香港爭取復合機會。據悉，二人曾有過長達近四年的感情，郭珮文閨密鄧凱文亦在節目中爆料，指Juliana當年曾視Ice為結婚對象，可惜最終難敵異地而選擇分手。

郭珮文（Juliana）的前男友俞鋆瑞（Ice）跨越半個地球遠赴香港爭取復合機會。（節目截圖）

郭珮文前男友舊歌MV流出引爭議

然而，節目播出後，網民對Ice的「深情人設」卻並不買帳。有眼尖網民挖出Ice於分手僅約3個月後發表過一首新歌，在公開的MV畫面中，Ice與一名身材火辣的女模特兒上演大量親密的打情罵俏戲碼—女方不僅性感露胸、溫柔撫摸Ice的肩膀，二人更有近距離貼身肢體互動。

郭珮文前男友舊歌MV流出引爭議。（MV截圖）

分手3個月即與靚女親密打情罵俏

不少網民看到MV後大感傻眼，質疑其歌詞與行動充滿對女性身材的慾望，直言：「分咗手3個月就出首咁嘅歌，MV仲要同第二個女仔打情罵俏，完全睇唔出有幾愛」。更有網民指出，主持人阿Bob在節目中亦直言Ice的外貌「似蒲夜蘭桂坊playboy」，令人質疑其長距離戀愛期間的忠誠度。不過，網上亦有少數冷靜的聲音為Ice發聲，認為MV演出純屬工作性質，不應與個人情感混為一談。

ice分手3個月即與靚女親密打情罵俏。（MV截圖）

ice分手3個月即與靚女親密打情罵俏。（MV截圖）

ice分手3個月即與靚女親密打情罵俏。（MV截圖）

網民怒轟疑似劇本博出位

除了MV引發熱議，不少網民更質疑Ice此次越洋參賽只是「照劇本演出」的Marketing手法，目的在於借助郭珮文的人氣來捧紅自己。網民同時為郭珮文抱不平，認為女方好不容易花了9個月時間走出失戀陰霾，男方卻突然出現打擾她的生活。

俞鋆瑞同郭珮文一起了3-4年。(節目截圖)