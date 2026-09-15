趙雷演唱會求婚者擋視線惹眾怒喊「坐下」　事主揚言將提告拍片者

內地歌手趙雷日前於北京鳥巢舉行演唱會期間發生爭議事件。一對身穿婚紗禮服的情侶在觀眾席突然起身求婚，因嚴重遮擋後排視線，引發全場怒喊「坐下」。事件隨後進一步發酵，當事人事後私訊影片拍攝者要求下架影片並揚言提告，拍片者則隱藏影片並發表回應，強調「公共場合的浪漫不應打擾他人」。

民謠歌手趙雷。（微博@一路上有你ZL）

內場穿婚紗求婚逾5分鐘遮擋視線。（weibo@石頭斷情絕愛版）

亂撒喜糖砸中觀眾。（weibo@石頭斷情絕愛版）

求婚遮瘋狂撒糖視線惹眾怒

據悉，事件發生於9月12日趙雷演唱會《南方姑娘》演唱期間，位於內場A1區前排的一對情侶突然站立求婚。女方身穿婚紗站立揮手，完全擋住後排觀眾視野，整個求婚過程持續逾5分鐘。不滿視線受阻的後排觀眾隨即齊聲大喊「坐下」。兩人坐下後更向四周瘋狂拋撒喜糖，部分糖果砸中其他觀眾，一度引發現場混亂。

趙雷鳥巢演唱會情侶檔視線求婚。（weibo@石頭斷情絕愛版）

當事人稱已報警並啟動司法程序

影片曝光後迅速在網路瘋傳，點擊率突破兩百萬。自稱當事人的網友隨後私訊拍攝者解先生，指影片流量過大，已被家人、朋友及同事刷到，造成不良影響。當事人聲稱已報警，並以侵犯肖像權為由要求下架影片，更態度強硬地表示：「影片如果再不刪除，我們將啟動司法程序，後果自負。」然而，當事人在溝通中未有為遮擋視線及撒喜糖干擾他人的行為致歉。

有網民稱，婚紗都着好啦，仲扮咩驚喜。（微博截圖）

拍片者隱藏影片

面對當事人的法律威脅，拍攝者解先生表示，自己花費數千元購票只想安靜聽歌，隨手記錄並分享現場情況。他澄清自己並非反對求婚，而是認為浪漫應分場合：「如果選對合適場合，這份求婚本值得祝福，公共場合的浪漫不應打擾其他人。」目前解先生已將影片設為隱藏，並呼籲網民停止私訊攻擊當事人。