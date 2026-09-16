威廉與哈里決裂懶人包：英國王室兄弟斬斷親情5個關鍵點一文看清

英國王室的威廉王子（Prince William）與哈里王子（Prince Harry）曾是全球最關注的親密兄弟。自幼經歷母親威爾斯王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）離世的創傷，兩人一度成為彼此唯一的精神支柱。然而，隨着角色責任的分歧、家族矛盾的積累以及梅根（Meghan Markle）的出現，這段兄弟情最終瓦解，如今雙方走向冷處理、絕不相見的冰點。本文分析王子兄弟決裂的以下 5 個關鍵時期與轉折點，帶你一窺這段王室內鬥的演變過程。



英國王室的威廉王子（Prince William）與哈里王子（Prince Harry）曾是全球最關注的親密兄弟。資料圖片。（Getty Images）

1.伊頓公學的嫌隙與「納粹服」事件（1998–2005）

裂痕早在青少年時期就已種下。哈里在自傳《Spare》（《備胎》）中提到，就讀於伊頓公學（Eton College）時，威廉曾要求他「在學校要裝作不認識我」。2005年哈里穿著納粹軍服出席化裝舞會引發軒然大波，據美國媒體《The Forward》報道，哈里爆料當時威廉與凱特（Kate Middleton）也在現場，並鼓勵他選擇該服裝，但最後卻由他一人背負所有罪名。

據美國《The Forward》報道，哈里爆料當時威廉與凱特（Kate Middleton）也在現場並鼓勵他選擇該服裝，最後卻由他一人背負所有罪名。（IG@meghan）

2.梅根登場與「不要太快」的告誡（2016–2018）

2016年哈里與梅根熱戀，威廉出於兄長與王位繼承人的考量，私下勸告哈里「不要太急於結婚」。這番善意的提點在哈里聽來極為刺耳，認為威廉試圖阻礙他的幸福。婚禮前夕又傳出伴娘裙事件衝突（哈里版本指梅根被凱特弄哭），矛盾持續加劇下，哈里與威廉分拆肯辛頓宮（Kensington Palace）的團隊與辦公室。

2016年哈里與梅根熱戀，威廉出於兄長與王位繼承人的考量，私下勸告哈里「不要太急於結婚」。（IG@meghan）

兩個女人一落場，兄弟情基本上就宣告完蛋。 網民評論

3.肯辛頓宮廚房的肢體衝突（2019）

隨着關係日益緊張，最終爆發肢體衝突。根據英國《衛報》報道，威廉在2019年來到哈里的住所，指責梅根「難相處、無禮又粗魯」。哈里不滿，二人從言語爭執升級為肢體衝突。威廉失控抓住哈里的領口、扯斷其項鍊並將他推倒在地，導致哈里壓破狗碗、背部受傷。這場衝突直接毀掉了兄弟私下溝通的基礎。

打交打到壓破狗碗，堂堂王室兄弟搞笑過電視劇。 網民調侃

據媒體報道，威廉在2019年來到哈里的住所，指責梅根「難相處、無禮又粗魯」，哈里不滿，二人先而口角，繼而動手，其間哈里被推倒而壓破狗碗。資料圖片。（Getty Images）

4.退出王室與奧花專訪公開對峙（2020–2021）

2020年哈里、梅根宣布脫離王室高級成員身份（Megxit），夫婦移居美國加州。2021年二人接受奧花（Oprah Winfrey）專訪，指控王室內部存在種族歧視，梅根也透露自己在王室期間飽受精神折磨。據英國《衛報》報道，威廉事後接受媒體採訪時嚴肅回應：「我們絕不是一個種族主義家庭」，兄弟公開對立，火藥味達到頂峰。

2020年哈里、梅根宣布脫離王室高級成員身份（Megxit），移居美國加州。（IG@Meghan）

2020年哈里、梅根宣布脫離王室高級成員身份（Megxit），移居美國加州。（IG@meghan）

5.自傳攤牌與徹底冷處理（2023–2026）

2023年哈里出版自傳《Spare》，將威廉形容為既親近又對立的宿敵（長久以來的老對手、死敵），大量公開王室內幕，觸怒威廉。據美國《時代》指出，威廉選擇不作回應。此後，無論是女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的國葬，還是父親英王查理斯三世（King Charles III）與凱特王妃相繼罹癌，威廉對哈里始終維持嚴格的「不見面、不回應」冷處理立場。目前兩人在公開場合幾乎零交集，兄弟關係已降至歷史冰點。

戴安娜王妃（中）與威廉王子（左）、哈里王子（右）的合照。（Getty）

哈里信譽已經破產，也難怪對方不願相見。 網民評價

這對英國王室兄弟由手足情深到現在如同敵人，即使面對2024年英王查理斯三世與凱特王妃相繼罹癌的王室健康危機，哈里曾數度獨自短暫返英探望父親，威廉依然與弟弟保持距離，兄弟未恢復私交。如今哈里重返英國定居，兄弟關係未見有修補跡象，反似是在隔空交火，相信他們的已故母親戴安娜王妃與英國國民亦絕不樂見。