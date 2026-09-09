傳哈里籌劃拍戴安娜紀錄片　前王室廚師爆料：戴妃墓地驚見攝影隊

哈里（Prince Harry, Duke of Sussex）和梅根（Meghan, Duchess of Sussex）今年從美國返回英國，並傳出正考慮尋找長期住所。外界近日更盛傳，哈里正在籌拍母親戴安娜王妃的紀錄片，並已聯繫她的友人。一名前王室廚師更爆料，他日前造訪戴妃長眠的奧爾索普莊園時，曾看到攝影團隊，讓外界猜測這是否與哈里的拍攝計劃有關。



哈里傳籌拍戴妃紀錄片 已聯繫相關友人

綜合外媒報導，英國《每日郵報》資深總編輯理查德．凱（Richard Kay）日前在節目《Palace Confidential》中透露，哈里返回英國的原因之一，就是製作「他自己的、關於母親的電影」。

哈里和梅根今年從美國返回英國。（Reuters）

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凱表示，哈里據傳已開始聯繫戴安娜生前的友人，邀請他們參與相關計劃。他認為，這部作品可能成為哈里未來1年的重要工作，尤其2027年適逢戴妃逝世30周年，屆時她的生平與遺產預計再次受到關注。

巧合的是，前王室廚師麥格雷迪（Darren McGrady）近日也在Instagram提到，他造訪奧爾索普莊園時發現現場有「攝影團隊」。他看到有關哈里籌拍戴妃作品的報導後表示，這讓他不禁懷疑，自己當時看到的攝影隊是否與這項計劃有關。

奧爾索普莊園是戴妃的長眠之處。（Reuters）

奧爾索普是戴妃成長的地方，也是她長眠之處。哈里與梅根今年7月帶著兒子亞契（Archie）及女兒莉莉貝特（Lilibet）造訪英國期間，也曾與戴妃家族在當地相聚。

威廉、哈里兄弟失和 戴妃遺產恐成焦點

凱指出，戴安娜過去10年來一直深深影響威廉與哈里的思考。他提到，2人曾在戴妃逝世20周年前後參與紀錄片，當時是兄弟倆最後幾次公開團結，紀念母親的重要時刻之一。

戴安娜王妃（中）與威廉王子（左）、哈里王子（右）的合照（Getty）

不過，哈里與威廉的關係至今仍然疏遠。凱認為，哈里持續強調母親的記憶，以及與戴妃母家史賓賽家族的連結，可能讓威廉感到不滿。

此外，哈里與梅根據傳也在尋找英國住所，並曾考慮科茨沃爾德（Cotswolds）的房產，甚至希望住所具備電影工作室。威廉與凱特王妃則據報沒有打算因2人返回英國而改變生活安排。

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