哈里夫婦因保安憂慮為子女閃電轉校 強調與學校照顧無關
撰文：韓學敏
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英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）因子女保安方面的問題，在開學數天後為兩名孩子轉校。
據英國天空新聞（Sky News）9月14日報道，七歲的阿奇（Archie）與五歲的莉莉貝特（Lilibet）上月隨父母從美國返英，上周才開學。公爵與公爵夫人發言人說，轉校是與家庭保安團隊商討現行安排後作出的決定，兩人對教職員的關愛與付出極為感激，強調這不反映學校或孩子所受照顧有問題，而是因上學路程遙遠、交通擠塞令保安團隊承受壓力。據信亦曾發生令夫婦車隊受阻的事件。
哈里的保安正由政府委員會檢討，他等候王室與公眾人物保護執行委員會（Ravec）決定是否讓兩人在英享公帑資助保安，風險管理委員會正進行威脅評估；據了解梅根的保安亦首獲政府檢討。
哈里夫婦兩人上月返英，是退出王室六年後首次長期回國，震動不少人；英國國王在計劃公開前數天才獲告知。兩人未住王室居所，仍屬非執行王室成員。
夫婦新居與孩子學校的地點均保密。梅根周末在社交平台發布影片，展示一家四口在鄉間散步、踩水窪、騎單車和釣魚。
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