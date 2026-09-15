鍾麗緹18歲二女張思捷赴美升學　兩母女機場不捨擁抱吻別場面感人

一代「性感女神」鍾麗緹育有三名高顏值千金，其中二女張思捷（Jaden）早前正式踏入18歲，高中畢業後隨即前往美國波士頓升讀大學。近日有網民於北京機場捕獲鍾麗緹親自為愛女送行，兩母女離別在即，上演了一幕溫馨感人的畫面。



鍾麗緹二女張思捷赴美留學。（小紅書＠月月孟）

張思捷遺傳媽媽優良基因

從曝光的影片可見，當日母女二人打扮簡約休閒。鍾麗緹戴上漁夫帽及眼鏡配搭輕便長褲，依然難掩氣質；而身穿粉紅色蕾絲上衣的張思捷則散發滿滿青春氣息，大展白滑肌膚與窈窕身段。兩人全程挽著手並肩而行，有說有笑。張思捷完美遺傳了母親的優雅美貌，外型標緻且星味極濃。

鍾麗緹親自為女兒送行。（小紅書＠月月孟）

張思捷身穿粉紅色貼身蕾絲長袖衫。（小紅書＠月月孟）

鍾麗緹面對即將隻身赴外地求學的女兒，離愁別緒瞬間湧上心頭。她隨即上前緊緊將張思捷抱入懷中，更情不自禁地在愛女臉龐吻別。而張思捷亦貼心回抱安撫媽媽，轉身準備入閘時，她更不忘多次回頭向母親及前來送行的粉絲揮手道別。

鍾麗緹不捨吻別。（小紅書＠月月孟）

鍾麗緹不捨吻別。（小紅書＠月月孟）

向粉絲打招呼，星味十足。（小紅書＠月月孟）

張思捷長期練拉丁舞與排球逆襲高級臉

其實張思捷小時候曾因單眼皮及膚色較深，被部分網民批評外貌遠不及媽媽鍾麗緹與妹妹。然而自幼鍾情於排球及拉丁舞的她，長期堅持練舞並多次在比賽中獲獎。長期的運動習慣除了為她塑造出線條分明的健康小麥色身段，亦令她的五官漸漸長開。如今她眉宇間神還原了鍾麗緹年輕時的風韻，獨特的單眼皮更散發出一股出眾的「高級臉」氣質，成功洗脫稚氣，上演了一場完美的顏值大逆襲。

張思捷畢業典禮。（小紅書@鐘麗緹）

Jaden向來以乖巧形象示人。（IG@jadensj_7）