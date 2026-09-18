61歲寶珮如熱唱《今晚夜》舞台魅力盡顯　玉鏈珍珠金器任抽勁驚喜

現年61歲的資深藝人寶珮如，近日獲邀為知名珠寶金行擔當特別嘉賓，一連幾晚爆騷唱歌助慶！從現場流出的精彩片段所見，寶珮如狀態Fit爆，舉手投足之間無不散發超強巨星氣場，舞台魅力絲毫不減，完全看不出已經踏入花甲之年，保養功力驚人！



寶珮如。（IG@babybohkartist）

演繹《今晚夜》台風瀟灑

寶珮如當晚以一身透視黑蕾絲上衣配搭閃鑽腰帶霸氣登場，造型高貴得來又不失野性型格，視覺效果爆燈！她即場開口熱唱經典金曲《今晚夜》，由手握麥克風開口的第一秒起，到隨後親切與台下賓客揮手互動，全程表情極度生動投入，身體更隨着節奏瀟灑擺動，台風帶勁兼氣場全開，輕而易舉便將全場氣氛推至最高峰！寶珮如全程投入、毫無架子，歌聲韻味十足，渾然天成的舞台魅力由內至外自然流露，連陳少邦亦忍不住留言激讚：「高手之中嘅高手！」

身體隨着節奏瀟灑擺動。（IG@babybohkartist）

台風帶勁兼氣場全開。（IG@babybohkartist）

陳少邦留言激讚。（IG截圖）

抽獎禮物極吸引

除了寶珮如的零瑕疵演出震撼全場之外，大會現場準備的抽獎環節同樣掀起全場狂歡！從片中所見獎品包括高檔玉項鏈、光澤珍珠項鏈以及實金黃金，全部均是珠寶金行的頂級拿手好戲，奢華程度震撼全場。寶珮如落力獻唱配上豐富獎品，既有聽覺享受又有抽獎驚喜，認真皆大歡喜。

抽獎禮物好吸引啊！（IG@babybohkartist）