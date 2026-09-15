吳日言移英開餐廳現「不速之客」迎吉兆　曾爆夫妻危機心力交瘁

現年42歲的吳日言（Yan）與圈外老公Barry結婚後，於2024年舉家移居英國，並在當地創業開設東南亞菜餐廳。雖然異鄉生活挑戰重重，但近日其餐廳終於傳來令人振奮的喜訊。吳日言日前在社交平台分享，店舖露台的木屋仔迎來了意想不到的「幸運吉兆」，為飽受考驗的異鄉生活帶來一點甜。

吳日言（Yan）與圈外老公Barry結婚後於2024年舉家移居英國。（IG@yan512）

店舖露台白鴿生蛋迎吉兆

吳日言在社交平台上載近照及貼文，透露早前舖頭露台的木屋仔來了一隻「不速之客」。雖然對方沒有攻擊性，但只要稍微一動，都讓大家大驚失色。原來是一隻白鴿媽媽借地生蛋，白鴿媽媽在屋內孵蛋、爸爸在外把風，經過三星期終於順利孵出幼鳥。如今小白鴿已長出羽毛學習飛行。面對這個神奇過程，餐廳廚師笑言雀仔生蛋屬吉兆，但提醒生一次就好，需適時清理現場以免木屋變成「長期產房」，吳日言亦對此奇遇感到相當欣慰。

吳日言舖頭露台迎白鴿借地生蛋。（IG@yan512）

吳日言舖頭露台迎白鴿借地生蛋。（IG@yan512）

移英不足兩年爆夫妻危機

事實上，吳日言移英不足兩年，過程並不順利，曾坦言「問題天天都多」。全家人因無法適應英國當地的陰冷天氣而輪流生病，食藥頻率高得猶如吃日常補充劑般頻繁。而大女亦因為在學校結識不到新朋友，多次向她哭訴不願上學。在多重生活重壓打擊下，她與老公Barry更一度爆發嚴重爭吵，種種困境令她心力交瘁。

吳日言移英兩年坦言「問題天天都多」。（IG@yan512）

遇無理客人攻擊只得默默冷靜

除了家庭生活面對考驗，吳日言在英國經營東南亞菜餐廳的艱辛程度亦超乎想像。貴為餐廳老闆娘的她，必須親力親為兼顧店內的大小事務，甚至要親自洗碗。最令她感到沮喪的，莫過於客人的無理投訴。她曾坦言自己每次遇到投訴或難聽的話時，都只能默默冷靜。如今店舖傳來白鴿孵蛋的吉兆，不少網民都紛紛留言送上祝福，希望這個好兆頭能為她的英國生活及餐館生意帶來轉機。

吳日言在英國經營東南亞菜餐廳的艱辛程度亦超乎想像。（IG@yan512）