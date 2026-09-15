胡家惠上海慶生未見男友蹤影　吐露「Move on」疑分手再受情傷

2002年香港小姐季軍胡家惠（Cathy）近年感情生活一波三折。日前迎來44歲生日的她，在社交平台上載多張身處上海的慶生靚相。今次的慶生行程有兩名女兒及女友人熱情相伴，場面溫馨，但全程依然不見新歡男友的蹤影，令外界猜測她與新歡已極速畫上句號，疑正式證實分手。

胡家惠在社交平台上載多張慶生靚相。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠慶祝生日未見男友

胡家惠在相中悉心打扮，身穿黑色一字領荷葉邊露肩上衣，大曬白滑鎖骨與香肩，配上一頭及肩棕色長髮與精緻妝容，精神飽滿，狀態極佳。胡家惠亦在貼文中表達了對親友的感謝，並坦言感受到了滿滿的愛與關懷。她有感而發表示「甜酸苦辣才算人生」，並以「I'm good and move on smoothly」表明自己目前狀態良好、似乎暗示自己已收拾心情重新出發。

胡家惠慶祝生日未見男友蹤影。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠慶祝生日未見男友蹤影。（IG@cathy_wukarwai）

寫「MOVE ON」疑證實分手

胡家惠早前突然將社交網絡的頭像換成全黑色，更自爆抑鬱症復發。除了情緒狀況令人擔憂外，有細心網友發現她已悄悄清空今年初所有認愛合照，戀情生變傳聞早已傳得沸沸揚揚。如今在44歲生日這個重要時刻，身邊只有女兒與閨蜜圍繞，加上感言中的「Move on」，似乎進一步印證了這段短暫戀情已告終。

胡家惠與楊姓好友二人認識20年，如今疑情變。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠與楊姓好友二人認識20年，如今疑情變。（IG@cathy_wukarwai）

去年底遭第二任丈夫「被離婚」

事實上，胡家惠的感情生活向來崎嶇。她於去年底才自爆遭第二任丈夫「被離婚」，情傷未癒的她，在今年1月極速宣布與相識20年的楊姓好友墜入愛河。當時這段關係被外界封為默默守護的「守護情緣」，獲不少粉絲送上祝福。豈料僅過數月，兩人關係疑爆出危機，胡家惠再度面對第三度情傷，令不少關心她的網民感到心疼。不過從最新曝光的生日照可見，身處上海外灘絕美夜景前的胡家惠已逐漸重拾好心情，加上有兩名寶貝女兒陪在身旁，似已走出情傷。

胡家惠第二段婚姻再度離婚收場。（IG@cathy_wukarwai）