女神配對計劃2｜郭珮文前度Ice被疑扮深情　深情剖白：不想失去她

無綫戀綜節目《女神配對計劃2》話題不斷，身材火辣的女神郭珮文（Juliana）獲前男友俞鋆瑞（Ice）跨越半個地球來港「求復合」，震撼場面迅速引爆熱議。雖然事後遭網民起底，指他分手後曾找身材同樣豐滿的「翻版郭珮文」合作而遭質疑深情人設，但他日前就於社交網上載英語短片深情剖白，誓要重新贏得前女友的心，真誠舉動獲得主持人林盛斌留言大讚「Respect」。

郭珮文前男友Ice跨國飛港闖《女神2》求復合。（IG@iceamoureux）

拍片深情告白：不想未來後悔。（IG@iceamoureux）

異地戀交往三年分手9個月。（IG@iceamoureux）

異地戀分手九個月拍片參賽求復合

俞鋆瑞於短片中大方承認：「我正在參加一個約會節目，試圖通過節目贏得前女友的心！」他回憶二人曾在LA共同工作一年，隨後郭珮文返港參選香港小姐，兩人因而展開難熬的異地戀，最終在交往三年後遺憾分手。不過他特別強調彼此感情基礎深厚：「我們的分手不存在仇恨。」

Ice表示是和平分手。（IG@iceamoureux）

坦言不想未來後悔抓住機會。（IG@iceamoureux）

坦言不想未來後悔獲Bob大讚Respect

談及決定參賽的契機，俞鋆瑞坦言分開後才體會到何謂真正的愛情，當得知郭珮文參加戀綜後便決定參與：「在我們分手後9個月，從朋友得知她參加《女神2》，我意識到必須抓緊這次機會，我不想未來後悔，我不想失去她！」這番真情告白打動不少網民，連節目主持人林盛斌（Bob）亦留言打氣大讚「Respect」，大眾均拭目以待這對昔日情侶能否於節目中破鏡重圓。