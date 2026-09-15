譚耀文登葉念琛網台剖白演藝心路　揭《野獸刑警》殺張耀揚真相

譚耀文（Patrick）日前出席「哥哥」張國榮70誕辰紀念音樂會，感人分享與哥哥的往事。近日，譚耀文獲邀擔任葉念琛YouTube頻道《Meaningful》王牌節目《琛導Casting》嘉賓，與導演葉念琛進行一場深度對談。從新秀歌手到TVB藝員，再到金像獎最佳男配角，譚耀文在訪問中罕有地剖白入行三十多年的心路歷程。適逢他最新電影《我們不是什麼》上映獲極高口碑，他在訪問中親揭這部戲的從容演出，原來是源自《拼命三郎》票房失利的「不開心」—他將那份失望轉化為角色養分，成就了今日的龍Sir。

譚耀文獲邀擔任葉念琛YouTube頻道嘉賓。（公關提供）

《我們不是什麼》龍Sir：從容不迫的秘訣是「把不開心變成養分」

談到最新作品《我們不是什麼》，譚耀文坦言接拍時正值《拼命三郎》票房不理想，他感到失望、不開心，甚至把責任都攬在身上：「我是對不起製作人、對不起老闆、對不起導演。」就在這個時候，邱禮濤導演的電話來了。

他透露，第二次看劇本時才發現裡面有很多精警對白，例如「講就Liberal，做就Lolanto」，完全應景現今社會某些現象。他形容，當時的不開心心情反而成為一個宣洩位：「那時候我的心路歷程是不開心的，但這些不開心即刻又變了一個很好的宣洩位，或者有一個東西可以投射下去。我簡直有時會覺得，我很愛這些不好的經歷，我需要它。」他更分享了一個重要的演戲心得：「每件經歷對你下一個角色都很有用的。不要忘記自己最近的經歷。」

譚耀文坦言票房不理想將責任都攬在身上。（公關提供）

《野獸刑警》撳釘華殺張耀揚：出於憐憫

譚耀文在訪問中罕有地披露《野獸刑警》撳釘華殺害大佬一幕的拍攝真相。他透露，陳嘉上導演是「飛紙仔」的，那場關鍵戲的對白是最後一刻才到，他與陳慶嘉一起修改，當時全組人換好衣服、背好對白、情緒都到了，還在等那一兩個字。

譚耀文《野獸刑警》（電影截圖）

談到殺大佬時的心態，譚耀文說：「先是出自一個憐憫—大哥快要死了，我今晚砍了他之後，我就號令天下。砍他之前，你的心理質素要做到很狠，不然你對著對手，你反被他壓了一頭，這樣是不行的。」他更透露，這部戲本身只拍四天，後來加到十四天：「我記得那場在等文字來的時候，我就想，糟了，Roy哥（張耀揚）這場我要這樣砍了他，他就死了，他死了之後就沒得演，角色就完了。之後我又會拍很多天。」他形容那一刻感受到演員在現場意識到的「殘酷」。

譚耀文披露《野獸刑警》撳釘華殺害大佬一幕的拍攝真相。（公關提供）

《縱橫四海》與《野獸刑警》同步上映：中了馬標

譚耀文回憶，1998年3月《縱橫四海》收視很高，4月就憑《野獸刑警》拿了金像獎最佳男配角：「三月份《縱橫四海》收視很高，然後四月份就拿了金像獎，那時候真的要叫自己冷靜一點。」他形容那段時間是「中了馬標、中獎了」。

《縱橫四海》電視劇海報（網上圖片）

他坦言拍攝《野獸刑警》時，其實有點失望—因為當時已在電視台做了好幾個反派，想做正派，覺得正派的路可能更闊。但他同時意識到：「如果電影大銀幕那麼多人看，做的反派做得太好的話，是回不了頭的，會定型。」最終他選擇背水一戰：「大導演賞識你，怎樣都好，做吧！」

譚耀文形容拿金像獎男配角那段時間是「中獎了」。（公關提供）

《笨小孩》與《極速傳說》趴地：刻意脫離譚耀文

葉念琛在訪問中特別提到譚耀文演藝生涯中兩個「刻意很不譚耀文」的角色—《笨小孩》的智障男生，以及《極速傳說》的趴地。譚耀文形容接這兩個角色「很興奮」，因為是《縱橫四海》和《野獸刑警》好評之後，獲中國星簽約，劉偉強開拍《極速傳說》時給了他趴地這個角色。

譚耀文《笨小孩》（電影截圖）

他透露，劇本原本只說趴地是電腦天才、比較內向，沒有說智力有問題。他主動向劉偉強提出加入口吃和肢體語言：「我希望越來越做的角色能夠再立體一點。那時候是害怕的，已經這麼多年經驗，反而我害怕在劉偉強導演的大戲裡面，我敢自己亂來。」結果劉偉強看過他的演繹後覺得很有趣，造型上再配合「傻氣一點、瀏海剪齊一點」，最終形成了觀眾熟悉的趴地。

譚耀文形容接這兩個角色「很興奮」。（公關提供）

保持受傷的能力？譚耀文：做好自己，就不需要抽離

訪問尾聲，有年輕歌手問譚耀文「演員是否需要一直保持受傷的能力才會演得真實」，譚耀文斬釘截鐵回答：「一定要保持。」

他以自己為例：「你太開心，你怎樣哭得出來？如果演悲情戲的時候，你不受傷、不保持一種悲傷感在裡面，你怎樣可以？」但他同時提出一個更重要的觀點—關於抽離：「我經常這樣說，如果你想做好一個角色，其實你要做好你自己。你做好了自己，當你將自己的東西拿去演下一部戲的時候，其實裡面還是你自己，有你自己的成分。你何必要抽離？那只是你自己的一部分，拿來用過。」

他形容，當你把不開心、受傷過的部分拿出來，在適合的角色放進去之後，「你跟那個角色講和了，你跟你自己曾經的傷心講和了，那你便很舒服。傷口是可以痊癒的，不是一路要讓傷口流膿，要繼續揭開傷疤」。