張寶兒搬離6600萬「漏屎水」舊居　愈搬愈富貴兩層複式豪宅曝光

有「3億千金」之稱的張寶兒（Bowie）與丈夫袁偉豪（Ben）於2017年因合作拍攝TVB真人騷《打工捱世界II》結緣，2020年結婚，婚後育有兩子「袁咕碌」及「袁氹氹」，一家四口幸福美滿。夫妻倆原本住在市值6,600萬的清水灣豪宅，早前卻因樓上爆渠陷入「天天漏屎水」的噩夢。忍無可忍的張寶兒近日終於宣布成功搬新家，並首度曝光全新兩層複式豪宅內貌，引爆網民熱議！

一家四口幸福又美滿。（IG@_bowiecheung）

舊居漏屎水

事緣月前張寶兒曾於社交平台失控崩潰發文，怒衝舊居樓上疑似廁所渠破裂，導致家中慘遭屎水連環加持，不僅全屋惡臭難當，漏水更一度引致電視跳保險絲，引發嚴重大火危機。家中有幼童的她當時崩潰直言「真的不能接受天天漏屎水」，當刻已下定決心「好想即刻搬」。近日她終於在社交媒體拍片帶大家直擊搬屋現場，舊居客廳已被無數紙箱塞爆，正式揮別這間帶給一家四口極大困擾的漏水噩夢屋！

舊居漏屎水。（IG@_bowiecheung）

新居內貌曝光

今次搬新家，老公袁偉豪亦大展「廿四孝老公」本色，全程汗流浹背與搬運工人一同搬搬抬抬親力親為，令張寶兒感動不已。新居同樣採兩層複式設計，白色牆身搭配溫馨木地板，採光更勝舊居！巨型客廳除了設有大電視與音響套裝外，稱職媽媽張寶兒更特別規劃專屬兒童遊戲區，置入大型彈床與爬行隧道，讓兩名寶貝兒子盡情放電。

老公袁偉豪大展「廿四孝老公」本色。（小紅書@張寶兒Bowie）

收拾。（小紅書@張寶兒Bowie）

為愛子購入大型彈床。（小紅書@張寶兒Bowie）

還有爬行隧道可以盡情放電。（小紅書@張寶兒Bowie）

網民大讚越搬越大

不少網民被新居的氣派裝潢吸引，紛紛留言大讚，有人直指「新家感覺大好多啊」，亦有人表示「感覺新家有更多空間給仔仔們玩耍」，更笑言今次真是「越搬越大」。同時，大批粉絲亦留言慰問袁偉豪，大讚他「辛苦爸爸了」，並期待張寶兒盡快推出全屋裝修後的完成版開箱影片。由漏屎水舊居搬到兩層複式新居，張寶兒一家四口終於迎來更舒適的生活環境。