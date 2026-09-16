楊茜堯《玫瑰戰爭》與林夏薇姊妹反目　進駐台慶黃金檔唔爭視后

TVB每年11月19日台慶前夕均會安排重點製作炒熱氣勢。繼2024年台慶劇《黑色月光》掀起全城復仇狂潮後，無綫今年再推出《玫瑰戰爭》，劇集以娛樂圈暗黑復仇為背景，楊茜堯設局挑撥眾女廝殺。由雙視后楊茜堯與林夏薇再次同台飆戲，加上陳豪、馬國明、陳展鵬三大視帝助陣，極致陣容未播先熱。

楊茜堯與林夏薇領銜的《玫瑰戰爭》。（TVB）

陳豪、馬國明及陳展鵬三大視帝助陣。（TVB）

楊茜堯設局連環廝殺眾女

《玫瑰戰爭》以娛樂圈暗黑內幕為背景，集結背叛、猜忌與極致心計。故事講述林夏薇、傅嘉莉、姚子羚與鄺潔楹四位昔日好友，捲入陳自瑤的不尋常身亡疑雲；飾演陳自瑤閨密的楊茜堯復出鋪設縝密復仇大計，使計挑撥眾女互相廝殺。在早前節目巡禮播出的宣傳片中，楊茜堯與林夏薇槍來劍往上演「淚之對決」，更有傅嘉莉失控喪扯陳自瑤頭髮的激烈場面，以及姚子羚多場慘遭凌辱的重頭戲，劇力十足。

楊茜堯與林夏薇同台飆戲。（TVB）

林夏薇坦言有壓力 楊茜堯平常心再衝獎

前年楊茜堯憑《黑色月光》「余滿月」一角勇奪「大灣區最喜愛TVB女主角」，今次台慶黃金檔再逢舊對手，林夏薇受《東網》訪問時直言，因為前作《黑色月光》播出後反應極佳，今次能再同茜堯攜手合作固然十分開心，但同時亦深感壓力。她明白外界一定會將兩次演出作比較，所以十分緊張。不過，林夏薇對新角色的表現充滿信心，深信觀眾看後絕不會感到失望，更非常期待劇集正式出街，屆時定必全力以赴落力宣傳。

林夏薇坦言有壓力但期待呈現「進化版」角色。（TVB）

對於新劇再次進駐台慶黃金檔，楊茜堯在接受《東網》訪問時開心坦言十分期盼劇集早日面世與觀眾見面，並表示檔期安排雖然並非演員所能控制，但能夠順利進駐競爭激烈的台慶黃金檔播放，心情自然十分靚。問及是否有信心再憑此劇角逐視后寶座，她表示現時對獎項不會強求，目前接拍劇集只求遇上高質素的好劇本與好角色，觀眾願意繼續支持便已非常足夠，未來也會維持一貫「盡力而為、一切隨緣」的平靜心態去面對一切。

楊茜堯平常心迎接台慶黃金檔。（TVB）

除了雙視后飆戲，《玫瑰戰爭》亦邀得陳豪、馬國明及陳展鵬三大視帝助陣。其中馬國明相隔10多年後，繼《On Call 36小時II》後再度合作楊茜堯，經典CP重聚引爆回憶殺。馬國明更首度與陳星妤飾演父女，組合新鮮感十足。

馬國明與楊茜堯相隔10年再合作。（TVB）

《璀璨之城》張智霖罕演邪惡角色

今年另一部備受矚目的台慶重頭劇，則是全程於澳門取景的豪門大戲《璀璨之城》。劇集由張智霖（Chilam）、吳卓羲、張曦雯、高海寧及陳煒等主演，張智霖與吳卓羲上演兄弟爭鬥、鬥生鬥死。劇中張智霖突破性獻上罕見的邪惡演繹，其中一幕將高海寧狠掟落床凌辱的場面張力拉滿。而張曦雯更飾演為入豪門不惜奪去閨密高海寧情人的角色，刺激的狗血情節獲網民大讚。