成毅香港拍戲遭粉絲瘋狂圍堵　扯擋板搶雨傘尖叫不絕場面極混亂

內地當紅男星成毅近期殺到香港，為全新港風懸疑劇《狩謊》開工拍外景，每日行程緊湊至極。日前他收工準備離開片場時，門外早已被數百名狂熱粉絲死守包圍，場面瞬間失控！劇組工作人員緊急出動黑色大擋板兼雨傘陣護送他上車，但依然擋不住粉絲集體暴走，混亂影片流出後全網瘋傳，激起千層浪！



成毅。（微博@成毅工作室）

從網上流傳的影片所見，成毅完成拍攝走向保姆車期間，工作人員手持巨大黑色擋板橫空推開人群，企圖遮擋外人視線，掩護成毅快步走過。同時幾名工作人員更撐起兩把巨大大雨傘，設法推開死死貼近的瘋狂人群。

工作人員手持巨大黑色擋板橫空推開人群。（小紅書影片截圖）

粉絲蜂擁撲車邊

豈料這道防線反而刺激了粉絲情緒，令現場更加失控。瘋狂人群中，有人發狠硬扯黑色擋板，有人試圖扯走雨傘；大批人潮如潮水般撲向保姆車，個個高舉手機貼身狂拍，有人更墊腳伸長手臂搶最佳角度，現場逼得水洩不通。最終要靠多名工作人員合力，才勉強擋住失控人群，尖叫聲響徹整條街道。成毅在極度混亂中勉強鑽入保姆車，狼狽離開。

有人發狠暴力硬扯黑色擋板。（小紅書影片截圖）

有人試圖扯走雨傘。（小紅書影片截圖）

大批粉絲撲向保姆車身。（小紅書影片截圖）

街坊怒轟粉絲如「邪教」

追星現場混亂失控的影片曝光後，大批網民與香港街坊積怨瞬間引爆！有居住在拍攝場地附近的街坊忍無可忍，留言力斥現場情況誇張，直指一班粉絲如「邪教」般霸佔行人道，由朝等到晚8點幾仍未散去，最終逼使居民要行出馬路才能返家，語氣間盡顯無奈與怒火。不少網民看過影片後大為反感，紛以「烏煙瘴氣」、「擾民」形容現場亂象，怒斥部分狂熱粉絲圍捕偶像的極端行為，已嚴重霸佔公眾空間，破壞附近居民的生活安寧。

街坊表示勁阻路。（threads截圖）