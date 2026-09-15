早春晴朗│井柏然發微博遭粉絲「打劫」　親送出自家醃製東北鹹菜

內地男星井柏然憑在Netflix同步播放的劇集《早春晴朗》人氣再升，劇中他演活了毒舌的廣告鬼才「欒念」，沒想到私下生活分享，竟引發一場網民「打劫」風波。井柏然近日在微博僅發出「冒泡」(意指長期不發言的人突然現身、發言）二字配圖，竟遭大批粉絲留言「討要」其私房物件，連自家醃製的東北鹹菜都被瘋狂要求送出。面對粉絲熱情「索贈」，井柏然親自回覆一句：「憑啥我一發微博就產生費用？」幽默回應迅速登頂熱搜。



內地男星井柏然在劇集《早春晴朗》中飾演毒舌廣告鬼才「欒念」而人氣再升。（IG@jingxiaoxiansheng）

「冒泡」自拍變「討要私物」現場

井柏然在9月12日於微博上載車內墨鏡自拍，隨手配上「冒泡」二字。相中的他反戴棒球帽，佩戴金框太陽眼鏡；至9月15日，他再度發布動態，相片背景擺滿質感杯具，並透露準備在家動手做東北鹹菜，豈料這篇貼文徹底激發網民的「搶劫」意欲。

井柏然在社交平台微博上載車內墨鏡自拍，隨手配文「冒泡」二字。（微博@井柏然）

井柏然9月15日再度發布「冒泡」動態，相片背景擺滿質感杯具。（微博@井柏然）

動態發布後，評論區風格瞬間突變。網民紛紛留言討要私物，由襯衫、杯子到自家醃製的東北鹹菜都被點名，網民甚至打趣問：「鹹菜能不能送一份？」連醃鹹菜的罈子都險些被網民「搬空」。娛樂博主「會火」則曬出由井柏然送出的自家醃製東北鹹菜，表示「家人們感受到言份香氣了嗎？感谢全北京最有腔調的男人Luke總~」。

娛樂博主「會火」則曬出由井柏然送出的自家醃製東北鹹菜，表示「家人們感受到言份香氣了嗎？感谢全北京最有腔調的男人Luke總~」。

娛樂博主「會火」收到井柏然送出的自家醃製東北鹹菜。（影片截圖）

兌現承護送上東北鹹菜

事綠《早春晴朗》宣傳期間，「會火」專訪井柏然時，曾約定採訪視頻的點讚達到30萬，井柏然就送上10分親手製作東北鹹菜。該段視賓讚達標後，他如約做好鹹菜送出，並且當中還有薯仔，賣相十分吸引，難怪引來網民不斷說也想要一份鹹菜。

「會火」專訪井柏然時，曾約定採訪視頻的點讚達到30萬，井柏然就送上10分親手製作東北鹹菜。（影片截圖）

「會火」專訪井柏然時，曾約定採訪視頻的點讚達到30萬，井柏然就送上10分親手製作東北鹹菜。（影片截圖）

井柏然兌現承諾，親自製作東北鹹菜。（影片截圖）

有網民打趣問井柏然：「鹹菜能不能送一份？」（井柏然微博粉絲互動截圖）

有網民稱吃到了井柏然自己醃的東北鹹菜。（微博@井柏然）

圈內好友都讚居家品味

事實上，井柏然的品味向來獲圈內一致讚賞。著名主持人何炅曾造訪其家後笑言「想砸自己家重新裝修」；歌手李榮浩、演員白敬亭亦曾對其家中物件讚不絕口。拍攝《早春晴朗》期間，他更將自家床上用品帶入劇組，令網民對其私生活品味充滿好奇。

井柏然的品味向來獲圈內公認好評。（微博@井柏然）

井柏然9月15日再度發布「冒泡」動態，相片背景擺滿杯具。（微博@井柏然）

親自回應大爆金句 平易近人形象引共鳴

面對網民「打劫」式的熱情，井柏然親自回覆討要茶杯的粉絲：「憑啥我一發微博就產生費用啊？」這句無奈又搞笑的回覆精準擊中網民笑點。

「井柏然浮頭互動一次，不單要掏空家底，還要倒貼鹹菜錢。」 網民留言

面對網民「打劫」式的熱情，井柏然親自回覆討要茶杯的粉絲：「憑啥我一發微博就產生費用啊？」（井柏然微博粉絲互動截圖）

內地男星井柏然憑在劇集《早春晴朗》中飾演廣告鬼才「欒念」而人氣再升。（網上圖片）

早在今年8月初，井柏然就曾曬出在家自製東北煮鹹菜配冷水泡飯的日常，引來大量粉絲求食譜。跟精緻包裝的明星形象相比，這種充滿生活氣息的日常互動，反而更能贏得網民好評。

井柏然的品味向來獲圈內公認好評。（微博@井柏然）