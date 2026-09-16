死有對証｜蔡菀庭誇張鄉音演妓女笑翻全場　獲網民讚梅小惠接班人

黃偉聲監製、馬焱、麥世龍編審的時裝懸疑法證劇《死有對証》，主要演員有陳曉華、馬貫東、吳若希、阮浩棕、韋家雄、陳熹潼、王綺琴、王菲、許俊豪、黃嘉雯等。



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開播大受歡迎

《死有對証》自開播以來大受歡迎，除了劇情緊湊，每個單元故事亦兼具感人與輕鬆搞笑的元素，加上出人意表的「神反轉」情節，引人入勝。劇集之所以成功，除了歸功於劇本出色，以及陳曉華、馬貫東、吳若希、阮浩棕、韋家雄等主角的精湛演技外，一眾綠葉演員的扶持也功不可沒。繼首個單元「人肉三餸飯」的黃嘉雯和邵展鵬表現備受讚賞後，於單元「社團話事人死亡案」飾演妓女的羅雪妍與蔡菀庭，兩人的演出亦同樣引起網民關注。

羅雪妍飾演妓女，不知情下色誘演警察的劉頌鵬，更主動摸男方大髀，搞到劉頌鵬勁尷尬。（公關提供）

羅雪妍撫腿挑逗劉頌鵬

羅雪妍在前晚（14日）播出的《死有對証》飾演妓女，雖然戲份僅短短數分鐘，卻成功吸引觀眾的眼球。劇情講述重案組警員高俊（馬貫東飾）與歐志傑（劉頌鵬飾）扮客人到夜店「放蛇」，不知就裏的羅雪妍主動上前挑逗劉頌鵬，她不但伸手撫摸男方大腿，更貼近其耳邊嬌聲說道：「你想正常咁玩，定玩得High啲先」、「我哋依家有隻新藥玩得好High㗎！」當劉頌鵬表示想驗貨時，羅雪妍誤會對方意思，竟捉着男方的手觸摸自己身體，劉頌鵬嚇得連忙縮手，反被她嬌嗔取笑：「咁怕醜嘅咩？」隨後劉頌鵬表露警察身份：「我懷疑呢度有人進行賣淫活動，同埋販賣毒品。」不過他尚未掌握真憑實據，羅雪妍隨即反駁：「我依家有收你錢咩」、「我見你有兩聲咳吖嘛，咪搵人買兩支咳藥水畀你囉！」她說話時眼神與語氣均非常不屑，完美演繹「強詞奪理」。

羅雪妍更捉實劉頌鵬手臂，摸自己身體。（公關提供）

自爆拍攝極緊張

羅雪妍演妓女入型入格，獲網民讚賞：「她演任何角色都好」、「個造型好重撈味，第一眼認唔出係佢。」對於出場短短數分鐘已得到觀眾留意，羅雪妍接受官方訪問時坦言首次演妓女角色，拍攝時非常緊張。雖然她與對手劉頌鵬認識多年，對方亦非常友善，但拍身體接觸戲難免尷尬：「因為係我掂佢，而唔係佢掂我。我捉住佢隻手掂我，其實唔係好掂到，但有一個動作係我掃佢大髀，都有少少尷尬，好彩一開始我哋有度位，所以成個過程都好順利。」問到日後若有機會作大尺度演出，她的底線在哪裏？羅雪妍表示電視尺度有限，若劇情需要，大露背演出也可以接受：「但如果係藝術戲、要全裸演出就要諗清楚，係好大嘅心理關口。」

劉頌鵬表明警察身份想拉人，但被羅雪妍駁到冇聲出。（公關提供）

憑《愛·回家》Gigi成功入屋

羅雪妍畢業於香港浸會大學電影學院專科，主修導演，2020年她參選港姐入行，近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演接龍法律部小花Gigi一角，以及做《六合彩》主持成功入屋。她曾於古裝劇《痞子無間道》獻唱《淺醉一生》，當時驚艷全網，獲網民讚好聽到「耳朵懷孕」。此外，擁有瑜伽導師資格的她在演藝工作之餘，還同時兼顧瑜伽教學及美妝KOL工作。日前羅雪妍出席《死有對証》宣傳活動時，除了擔任活動主持，更即場示範高難度的瑜伽動作，贏得全場掌聲。能演、能唱兼做主持出色，羅雪妍可謂周身刀張張利。

羅雪妍是《愛．回家之開心速遞》的接龍小花之一。（公關提供）

羅雪妍日前擔任活動司儀，更即場示範瑜伽動作。（公關提供）

蔡菀庭喜感爆發

蔡菀庭（Tiffany）亦於《死有對証》客串演妓女，被嫖客（王致狄飾）指控偷錢兼報警。面對警方問話， Tiffany以「鄉音」反駁：「阿Sir，佢都冇畀錢，唔算係交易啩！」當王致狄指她盜竊，她理直氣壯地反駁：「你夠食霸王餐唔畀錢」、「我冇，我都塞番畀佢，佢都攞番仲想點」、「我都係啲同鄉介紹我嚟打工，我第一次咋，可唔可以畀次機會，唔好抓我呀！」一時寸嘴一時扮慘，不少網民都讚她演得有喜感：「如果佢唔介意做一啲被醜化角色，可以做梅小惠接班人」、「呢幕笑咗出聲」、「Tiffany姐姐都好快上位啦！」更有網民笑指於《愛．回家之開心速遞》演正直不阿「鐵面陳」的王致狄，不敵Tiffany美色：「鐵面陳變壞了！」

王致狄指蔡菀庭偷錢。（公關提供）

蔡菀庭表情多多，加上鄉音對白，甚有喜感。（公關提供）

蔡菀庭自爆向導演提議加鄉音

雖然今次只得短短約兩分鐘的演出，但Tiffany非常落力，更拋開華姐光環，用「搞笑演妓」贏得網民讚賞。Tiffany接受tvb.com訪問時透露，是自己向導演提議加鄉音，最時演出的鄉音更加誇張，但後來怕觀眾聽不清楚她的說話，才調整到現時播出的版本。她笑言為投入角色，拍攝當日全程以這個口音說話：「初時我咁講嘢，大家都笑咗好耐，但慢慢慣咗，到正式Roll機就非常順利。」

拋開華姐光環，用「搞笑演妓」贏得網民讚賞。（公關提供）

Tiffany於2017年參加《多倫多華裔小姐競選》，成為「四料」冠軍，翌年於《國際中華小姐競選》5強止步，並加入TVB。早前她在劇集《非常檢控觀》飾演殺人犯，於監獄的分半鐘爆喊戲演得非常逼真，獲不少觀眾讚賞。她亦是兒童節目《Hands Up》主持，深受小朋友喜愛，發展多元化。

蔡菀庭除了拍劇，亦是兒童節目主持。（公關提供）

馬貫東打探消息遭陳曉華毒舌

另外，《死有對証》昨晚（15日）劇情講述高俊（馬貫東飾）涉嫌殺社團話事人暴龍（吳瑞庭飾），程芷昕（陳曉華飾）負責解剖驗屍。高俊請程芷昕食飯，欲打探案情發展，當他見女方將食物「分類」時，忍不住說：「程醫生你食嘢都幾麻……有儀式感喎，咁樣食嘢好食啲咩？」程芷昕只冷笑一下。之後高俊想打聽案情，程芷昕表示：「咁你用咩身份問我先？」高俊說：「警察囉！哈哈，警察同法醫係好朋友嚟嘛，哈哈哈！」芷昕卻笑着說：「你畀人停咗職喎，你仲當自己係警察呀？」其後高俊表示帶她去案發的後巷重組案情，芷昕即拒絕並說：「我又唔知你講嘢係咪真，我去到又唔可以當真，最後咩事我都唔可以當真嘅話，咁我去嚟做乜，咁嘥時間。」最後芷昕更要求埋單「AA制」，搞到高俊勁冇癮。

馬貫東請陳曉華食飯，其實一心想攞料。（公關提供）

陳曉華將食物「分類」，馬貫東原本想講「麻煩」，但隨即改口讚她有儀式感。（公關提供）

陳曉華大讚馬貫東記憶力強如電腦

不少網民大讚兩位主角的互動搞笑且充滿火花。馬貫東接受tvb.com獨家訪問時對陳曉華讚不絕口，表示兩人雖然是首次合作，但很快便建立起默契。他笑言陳曉華的腦袋宛如電腦，記憶力驚人：「佢反應又快，對住我同家雄（韋家雄）呢兩個不按牌理出牌嘅演員，佢完全接得住。」談到兩人在劇中飾演鬥氣冤家，馬貫東笑指陳曉華的角色對任何「單打」或奚落的說話都有「免疫力」，因此經常被她氣得哭笑不得。此外，劇中亦有大量追逐戲份，馬貫東坦言全部都是親身上陣「真跑」。雖然拍攝過程辛苦，但團隊氣氛十分愉快，加上有韋家雄擔任「氣氛擔當」，即使熬夜拍攝到深夜，大家也毫無倦意。