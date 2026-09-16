《早春晴朗》續集官宣2027開播　主演井柏然孫千原班人馬有望回歸

由井柏然與孫千主演的都市情感陸劇《早春晴朗》日前迎來大結局，該劇不僅在Netflix全球熱門電視節目中排名第四，還創下了Netflix全球每日排名歷史上排名最高的中國電視劇紀錄，憑藉強勁口碑與高質感熱度榮登今年暑期檔黑馬劇王。優酷官方微博9月16日無預警宣佈，原班主創團隊將攜手製作續集《盛夏晴朗》，並同步公開首款概念海報，預計於2027年開播，消息一齣即時引發全網熱議。

《早春晴朗》收官見面會，粉絲讀信環節孫千明顯受到觸動，眼眶逐漸泛紅，最後忍不住哽咽落淚，情緒一度無法平復。（微博圖片）

《早春晴朗》續集有望上線。（weibo@優酷）

《早春晴朗》播放量破9億登頂暑期檔

《早春晴朗》自開播以來成績斐然，全劇累積播放量一舉突破9億大關，大結局收視市佔率高達40.3%，更創下優酷熱度連續13天破萬的亮眼紀錄。劇集商業價值極高，贊助品牌由開播初期的6個一路暴增至27個，實現24集「零空窗」廣告招商。男主角井柏然更憑自備逾百套私服及時尚氣場吸粉百萬，獲封「職場穿搭天花板」。

《早春晴朗》憑藉強勁口碑與高質感熱度榮登今年暑期檔黑馬劇王。（微博@早春晴朗官博）

原班人馬有望續集回歸

續集消息官宣後，劇組為男主角「欒念」開設的微博帳號迅速轉發海報並寫下：「盛夏，沒有冰雕。」巧妙呼應第一季中欒念為了挽回提出分手的尚之桃（孫千 飾）時所說的霸氣台詞：「不結束，結束的話就一起當冰雕。」隨後「尚之桃」微博亦同步發文「說了不會結束的」，隔空撒糖讓劇迷歡呼連連，極度期待兩人二搭。

雖然續集熱度高漲，但兩位主演現實中的微博暫時未有直接回應。孫千今日上載影片為角色道別，寫道：「桃桃漂流記END，合本收筆，此刻我就是最好的」。另一位主演井柏然則已馬不停蹄展開新劇《穀雨》的宣傳工作。兩位主角是否會繼續主演續作，目前仍存在懸念。

劇中井柏然飾演的欒念官方角色賬號發布彩蛋。（weibo@欒念_Luke）

原著無續集考驗劇組原創功力

《早春晴朗》改編自晉江作者「姑娘別哭」的同名高分小說，但原著作者並未推出過續集，因此《盛夏晴朗》將完全由優酷原創劇本打造。能否延續前作的質感與極致性張力，極度考驗導演與編劇的功力。不少劇迷紛紛留言：「主要看導演和編劇的功力了」、「希望續集不要讓我們失望」、「敲碗原班人馬，想看他們婚後的甜蜜生活」。