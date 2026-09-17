鍾麗淇急病入院多日好友輪流探望　早年已立下遺囑為女兒留下保障

淡出影視圈多年、轉型為瑜伽導師的港星鍾麗淇（Margaret），日前驚傳因突發重病入院多日，情況一度嚴峻並需於深切治療部（ICU）留醫。消息傳出後，令不少關心她的粉絲及圈中好友相當擔憂。所幸她平時人緣極佳，一眾圈中好姊妹在得知消息後，紛紛前往醫院探病與守候，陪伴她度過難關。

鍾麗淇離開後無綫轉戰瑜伽界，已經做了瑜伽導師多年。（Instagram/@yogachung）

閨密團輪流探病

鍾麗淇在圈中擁有極好人緣，特別是她與佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡及周家蔚組成的閨密團「七魔女」，感情深厚如親姊妹。在她住院期間，好友們輪流到醫院探望，不僅給予她莫大的精神支持，也從旁協助其家人分擔壓力。

鍾麗淇好姊妹「七魔女」輪流探望。（IG@janetchowkawai）

鍾麗淇好姊妹梁靖琪與友人在深切治療部門外出現。（讀者提供）

照顧女兒傾盡心血

鍾麗淇自2010年與混血丈夫結婚後，育有兩名女兒。其中大女Isabella在出生不久後，被診斷患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome）。面對女兒發育遲緩、手腳無力及需要長期特殊照顧的挑戰，鍾麗淇展現了無比堅韌的母愛。多年來，她不辭勞苦地陪伴女兒四處求醫及進行復健，並經常在社交平台上分享女兒進步的點滴，一直以積極樂觀的態度面對大眾，是圈中公認的「堅強媽媽」。

鍾麗淇在照顧患有罕見病的大女兒Isabella方面一直親力親為。過往即使面對女兒成長及健康上種種挑戰，她都盡力做好媽媽角色，陪伴女兒成長。（IG@Yogachung）

鍾麗淇在照顧患有罕見病的大女兒Isabella方面一直親力親為。過往即使面對女兒成長及健康上種種挑戰，她都盡力做好媽媽角色，陪伴女兒成長。（IG@Yogachung）

早年已妥善立下遺囑

或許是因為深知大女兒需要一生的照料，加上深明世事無常的道理，消息指鍾麗淇在早年其實已經為家人作出了萬全的準備——提前立下了遺囑。鍾麗淇曾指出：「咁多年我哋兩個都未試過一齊出去，如果飛機失事我哋有咩事，咁邊個照顧小朋友？我要搵律師寫定遺囑，我唔想有任何機會擔心。」