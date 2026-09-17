馬貫東回應媽媽與鼎爺20年舊情　入行20年首當男一否認靠關係上位

入行20年的無綫（TVB）藝人馬貫東，繼《臥底嬌娃》後再憑3年前拍攝的劇集《死有對証》連續兩劇擔正男一。早前其母與李家鼎（鼎爺）的一段20年黃昏戀曝光並已告分手，更捲入爭產風波，引起全城熱話。面對種種流言蜚語，馬貫東近日接受訪問時大方回應，除了心疼母親承受無辜壓力外，亦以實際行動證明自己毋須靠關係上位。



馬貫東首次擔任男一。（IG@maboboma）

心痛母親受壓被誤解

早前傳媒爆出馬貫東媽媽（Viva）與鼎爺曾相戀廿載，更有坊間傳言指當年馬貫東入行全靠鼎爺背後引薦。風波一度令圈外的馬母倍感壓力，心痛兒子被外界誤解是「靠關係」。對此，馬貫東豁達地安慰母親，更拋出金句：「明就明囉，唔明就唔使解釋，唔明解釋都唔明。如果咁容易會得到『優勢』嘅話，呢兩個角色唔到我去做，亦都唔會等咗咁多年先至有兩次主角機會，咪當為娛樂新聞囉。」他透露母親心情現已平復，目前正身處國外過著悠閒的湊孫生活。

李家鼎的紅顏知己Viva。（影片截圖)

馬貫東牢記鼎爺教誨

對於長輩們的感情瓜葛，馬貫東強調自己無權干預。至於鼎爺昔日的照顧，他大方表示入行前曾獲對方親自教騎馬，並將前輩的教誨銘記於心：「佢教我『少說話多做事，乜都唔好蝕底』，我用行動做咗出嚟㗎啦」。至於見到李泳豪會否感到尷尬，馬貫東態度就非常坦然，直指二人早前拍攝《愛·回家》時在廠內撞見，都有互相講早晨打招呼，更表示「冇乜特別」。

馬貫東牢記鼎爺教誨。（影片截圖)

副業回本告別媽媽塞錢

多年來默默耕耘的馬貫東，除了演藝事業漸見起色，與友人合資的寵物美容店亦已成功回本。他一直自食其力，近十年來身兼多職，做過餐廳侍應、健身教練等，終於告別了需要母親資助的日子。他直言現在媽媽已不用再「塞錢」給他，而未來的最大目標就是努力拓展事業板塊，希望能盡快買樓孝敬母親，以實際成績報答家人多年來的默默支持。

馬貫東與友人合資的寵物美容店亦已成功回本。（IG@maboboma）

馬貫東演藝事業漸見起色。（陳順禎攝）

馬貫東為角色刻意減磅。（公關提供）