李家鼎驚爆與馬貫東母親已經分手　澄清「150萬首期」斷絕傳聞

資深藝人「鼎爺」李家鼎日前被踢爆，與他相伴多年的女友Viva，真實身份竟然是無綫（TVB）男藝人馬貫東的親生母親！而鼎爺日前接受傳媒訪問時，除了逐一回應近日鬧得沸沸揚揚的傳聞之外，更直接公開了他與Viva的最新關係！



李家鼎被爆女友係馬貫東媽媽。（資料圖片）

鼎爺大度談馬貫東 嚴正澄清買樓恩怨

鼎爺直言與Viva的這段感情「已經是過去式」，兩人目前已經沒有聯絡。不過，鼎爺展現了江湖前輩的豁達：「再見不是仇人，以後如果在街上見到面，也一樣會打招呼。」

細孖李泳豪在IG限時動態曬出同鼎爺的合照，預告兩人將會在YouTube出節目！（IG@drift_greg）

至於Viva的兒子馬貫東，如今在TVB事業蒸蒸日上，鼎爺大方表示對方是個有禮貌的後輩，自己完全不介意在未來的演藝工作上與馬貫東碰面或合作，希望外界不要將上一代的感情恩怨強加在後輩身上。

鼎爺話不介意同馬貫東碰面或者合作。（資料圖片）

有傳言聲稱，細孖李泳豪曾向父親要求給予150萬港元作為置業首期，但鼎爺卻堅持要Viva的大女兒夾在中間擔任聯絡人，最終導致溝通破裂、買樓計劃泡湯，更引發父子嫌隙。對此，鼎爺嚴正表示「完全沒有發生過這件事」。

李泳豪表示如今家庭成員「只有爸爸、我同太太三個」。（ig@drift_greg）

網民揪出時間線質疑「鼎爺幫忙養大馬貫東？」

鼎爺與Viva的這段情緣近日一直被反復提交，兩人於2006年在朋友聚會中相識，當時彼此都經歷過失婚的痛楚，因而更加懂得惺惺相惜。鼎爺曾坦言自己花錢比較大手大腳（大使），所以只要賺到錢，就會自動自覺與Viva「一人一半」平分，對女方極其慷慨。

鼎爺與Viva曾一同出席活動。（資料圖片）

隨著Viva的身份曝光，不少網民也紛紛當起「時間線偵探」，推算這段錯綜複雜的長輩與晚輩關係。2006年李家鼎與Viva擦出愛火，正式交往並展開同居生活；2007年馬貫東（Viva之子）正式加入TVB發展演藝事業；馬貫東曾接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，稱入行初期在經濟上需要母親及兩名姐姐的全力資助。

處境劇《愛·回家之八時入席》飾演「十仔」，令馬貫東成功入屋。（IG：@maboboma）

馬貫東曾接受專訪稱，入行初期需要母親及兩名姐姐的資助。（YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

由於時間點高度重合，不少網民大膽估計，馬貫東入行初期收到的「母愛經濟援助」中，很可能有一部分是源自於鼎爺平時分給Viva的收入。