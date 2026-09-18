易烊千璽雙料影帝背後代價曝光　身體透支停工休養近況首度披露

內地頂流男星易烊千璽近年在影壇勢不可擋，去年憑電影《小小的我》中「劉春和」一角，以24歲之齡強勢勇奪第38屆中國電影金雞獎最佳男主角，成為00後首位金雞影帝！今年8月他再下一城，憑同一神級角色於百花獎稱帝，破紀錄成為內地影史最年輕的「金雞、百花雙料影帝」，事業攀上神級巔峰！然而風光背後卻慘付極大代價，早前他因身體極限透支，忍痛宣布終止進組計劃，五勞七傷的健康狀況令全網粉絲極度擔憂！

以24歲之齡強勢勇奪第38屆中國電影金雞獎最佳男主角。（微博@電影小小的我）

憑同一神級角色於百花獎稱帝。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

易烊千璽辭演名導新劇內幕

據悉，易烊千璽為完美演繹《小小的我》中的腦性麻痺青年，曾長時間維持極度扭曲的特殊肢體狀態，慘遭脊柱與關節嚴重勞損。加上去年他又接連籌備新EP兼瘋狂完成5場萬人演唱會，高強度「地獄式」行程令身體徹底崩潰，多重舊患集中大爆發！

為了完美演繹，曾長時間維持極度扭曲的特殊肢體狀態。（微博@電影小小的我）

去年底其工作室已緊急煞停工作，易烊千璽更打破沉默，在采訪中親自向名導辛爽的新劇《孔雀東南飛》劇組致歉，宣布因身體無法支撐而辭演男主角，轉為友情客串。

友情客串《孔雀東南飛》。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

雙料影帝自製豆漿調適身心

自去年因健康狀況告急、無奈煞停進組兼暫停部分演藝工作後，易烊千璽一直低調調理身體。直到近日適逢其工作室成立9周年，工作室特意發布名為「紙上小採訪」的9條手寫快問快答，讓粉絲一窺這位雙料影帝的休養近況。當中千璽透露最近總掛在嘴邊的一句話是「ha ha ha ha」；最滿意的一件事則是「做了好喝的豆漿」；而最想給自己鼓掌的一刻竟是做到「早睡早起」。他更搞笑分享自創的味覺冷知識：「鹼水小麵包+新鮮橙子，等於新鮮嘔吐物的味道」，並以一句「lalalala」總結近況。整份問答語氣極致輕鬆、充滿煙火氣，證明他身心正逐漸康復，令一眾憂心忡忡的粉絲終於可以放下心頭大石！

揭休養近況。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）