譚松韻新劇《蘭香如故》熱播　四字劇名惹網民爭議：以為舊作重播

由譚松韻、劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》近日在Disney+及內地平台熱播。隨著劇集熱度上升，劇名卻意外引發爭議。話題「長劇起名觀眾已經被搞混了」於15日登上微博熱搜榜，大批網民質疑近年內地古裝劇命名嚴重同質化，單看劇名根本分不清作品。有網民笑言：「還以為是譚松韻舊作重播，或是漢服品牌的推廣文案。」



《蘭香如故》講述世家嫡女落難後冒充丫鬟進入林府，在深宅與朝堂中隱忍求生，並與昔日未婚夫糾葛破局的故事。儘管收視成績亮眼，但「蘭香如故」四字仍被指與多部舊作撞名。



由譚松韻、劉學義主演的古裝劇《蘭香如故》近日在Disney+及內地平台熱播。（微博@電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》劇名意外引發大批網民表示，單看劇名根本分不清作品。（網民留言截圖）

網民盤點古裝劇起名「三大固定招數」

有網民整理近年古裝劇清單發現，劇名「家族化」現象極為顯著，各大製作方普遍陷入以下命名套路：

1.「如」字家族：從任嘉倫與白鹿主演的《周生如故》，成毅與楊紫主演的《沉香如屑》，白鹿與張凌赫主演的《寧安如夢》，再到《蘭香如故》，「如」字幾乎貫穿了近年的古裝劇。

《周生如故》由任嘉倫與白鹿主演。（《周生如故》宣傳海報）

《寧安如夢》由白鹿與張凌赫主演。（《寧安如夢》宣傳海報）

2.「錦」字家族：由譚松韻與鍾漢良主演的《錦心似玉》，以及早年的《錦繡未央》《錦衣之下》，與近日丁禹兮主演的《花開錦繡》等。

《蘭香如故》劇名意外引發大批網民表示單看劇名根本分不清劇情與作品。（網民留言截圖）

《花開錦繡》由丁禹兮主演。（《花開錦繡》宣傳海報）

3.抽象四字與詞牌名：如羅雲熙與白鹿的《長月燼明》、王凱與江疏影的《清平樂》、白鹿與金晨的《玉樓春》、楊紫與李現的《國色芳華》以及由趙露思與吳磊主演的《星漢燦爛》。

《星漢燦爛》由趙露思與吳磊主演。（《星漢燦爛》宣傳海報）

這些劇名單看頗具詩意，但批量產出後，傳播效率反而大幅降低。網民坦言單憑劇名，完全無法想像故事究竟講述的是家族爭鬥、仙俠奇幻還是朝堂權謀。

Disney+熱播古裝劇《蘭香如故》由譚松韻、劉學義主演。（微博@電視劇蘭香如故）

古裝劇為何偏愛「四字成語」？ 揭背後三大考量

古裝劇集中採用四字命名，主要受市場與運作機制驅動：

1.降低文化標籤的溝通成本

四字結構具備節奏感與典雅度。影視公司為貼上「大製作」或「有文化底蘊」的標籤，因此四字結構成為相對安全、不易出錯的選擇。相比於現代劇常採用口語化題目，如《去有風的地方》，古裝劇若改用長句易削弱古典感。

現代劇《去有風的地方》。（《去有風的地方》宣傳海報）

2.網絡小說改編的「去俗套化」

許多影視劇改編自早期網絡小說，原著名稱往往帶有較強的通俗網絡小說色彩。例如《蘭香如故》原著小說名為《蘭香緣》；《知否知否應是綠肥紅瘦》推廣時多簡稱為「知否知否」。製作方傾向將原名改為四字短語，以符合主流電視台與播放平台的審美喜好。

《蘭香如故》原著小說名為《蘭香緣》。（微博@電視劇蘭香如故）

3.Big Data（大數據）與避險機制

在影視投資領域，當過往同類型劇名（如帶有「香、故、錦、夢」等意象的詞彙）取得成功後，後續項目會更傾向沿用相似詞彙矩陣，以降低宣傳風險並爭取平台流量推薦。