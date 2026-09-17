黑人陳建州轉普通病房首露面　自揭平時有運動爆「致命作息」惹禍

黑人（陳建州）9月15日下午觀賞PLG友誼賽時突發身體不適，送往台灣台大醫院確診為急性心肌梗塞，隨即緊急安排心導管手術，術後轉入加護病房觀察。



黑人術後情況穩定，終於在9月17日中午12點40分轉往普通病房，也在事發後首度露面。

黑人陳建州今轉往普通病房。（TVBS新聞網授權使用）

黑人轉往普通病房 事後首度露面發聲

范瑋琪9月16日表示，陳建州的手術過程相當順利，不過因術後仍有心律不整的情況，因此醫療團隊安排他留在加護病房觀察。

黑人陳建州術後情況穩定。（TVBS新聞網授權使用）

黑人透露，自己飲食與常人無異，平時有運動習慣也很注意身體，這次突發狀況坦言確實被嚇到了。他推測可能受睡眠影響，「很多事要忙，比較晚睡、比較早起」，並表示術後只有昨天胸悶比較嚴重，「手術完到目前為止我覺得非常好」，同時非常感謝妻子的悉心照顧。

范瑋琪於9月17日下午1點離開醫院。（TVBS新聞網授權使用）

至於范瑋琪是否會因先生住院而停擺工作？范瑋琪則提到，自己後天就有工作且會正常出席，並樂觀表示：「因為他現在已經穩定了，可能過兩天就可以出院了！」

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