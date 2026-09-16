黑人陳建州心肌梗塞送醫　家族病史引關注　母抗乳癌妹接受肺移植

49歲陳建州（黑人）15日心肌梗塞送醫，緊急開刀後，目前人在加護病房觀察中，他也發文報平安，「抱歉讓大家擔心了，我會好好照顧自己，盡快回到自己的崗位上！」



陳建州過去曾談到媽媽對抗乳癌，妹妹接受肺臟移植的經歷，加上他是運動員出身，加上平時有運動習慣，家族的健康狀況再度引起關注。

黑人陳建州15日心肌梗塞送醫，家族病史曝光也引起關注。（Facebook@黑人陳建州）

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陳建州送醫 昔陪媽妹抗病魔

陳建州在4年前談到70歲的媽媽被診斷出罹患乳癌，

我媽也算是運動員出身，她是輔仁大學體育系第一屆畢業，我們運動員面對各種挑戰從來都不會害怕……但遇到癌症這件事，還是需要更多的勇氣去接受這個殘酷的事實！

後來媽媽進行腫瘤切除手術並接受化療，抗癌成功，恢復良好。

陳建州的妹妹則在2023因肺功能受損住院24天，他曾分享揹著妹妹上下樓的影片，透露妹妹要等待器官移植。經歷一年半的等待，終於在2024年12月底完成肺臟手術移植，挺過漫長又艱困的復健期，如今已重獲新生。

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