范瑋琪脱口黑人陳建州「差點像大S」挨轟　18年失言黑歷史被挖出

「黑人」陳建州9月15日因急性心肌梗塞緊急送醫，妻子范瑋琪（范范）受訪時心有餘悸地說，幸好丈夫原本赴日行程被自己攔下，脱口說出「好險他真的沒有去，不然他就會像熙媛（大S）一樣……」一句話引發網民批評。



大S（徐熙媛）2025年春節赴日本旅遊期間因流感併發症病逝，范范這番話被部分網民解讀為「消費大S」，相關批評迅速延燒。

黑人陳建州近日突心肌梗塞送醫搶救，老婆范瑋琪脱口「差點像大S」遭網友批評。（IG@fanfan）

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對此，范范的友人替她緩頰，表示痛失好友大S，對范范造成很大的衝擊，如今老公又突然發生急性心肌梗塞，在極度驚慌的情緒下嘴快脱口而出這句話。以友人對她的了解，她當時只是掛心老公安危，沒有意圖消費大S。

另外，外界傳出黑人原本打算帶兩個兒子赴日旅遊，但據友人透露，黑人此行是預計前往名古屋與EASL（東亞超級聯賽）洽談合作事宜，同時替亞運中華隊加油。由於兒子目前在上課，因此並沒有安排孩子同行。

18年失言黑歷史被挖出

隨着此次失言風波，范瑋琪過去18年來多次捲入爭議事件的紀錄，也再度被網民翻出討論。

有網民整理時間軸指出，范瑋琪最早在2008年張韶涵因家庭糾紛陷入低潮時，曾公開說「還是要孝順」，遭外界質疑介入他人家務事。2019年，范瑋琪因哈佛學歷風波受到關注，同年梁靜茹婚變消息尚未公開前，她受訪時又因一句「有聽說」意外提前曝光消息，當時引起外界議論紛紛。

2020年疫情期間，范瑋琪因不滿政府限制口罩出口政策，痛罵時任行政院長蘇貞昌「狗官」、「多麼低俗、沒人格的臭流氓」等字眼，事後雖發文道歉仍掀起極大風波。

2021年東京奧運期間，陳建州轉發未經授權的賽事畫面遭到批評，范瑋琪發文酸網民「沒有問你的意見！」引爆各界不滿。

2023年陳建州捲入MeToo風波後，范瑋琪也第一時間發聲力挺丈夫，再度成為輿論焦點。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】