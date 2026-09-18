Lisa深夜坐嘟嘟車突襲曼谷鬧市　自爆如不做歌手想去迪士尼表演

BLACKPINK成員Lisa早前發佈新單曲《SaWaDiKa》，歌名源自泰語「你好」，MV融入大量嘟嘟車、泰拳及曼谷街景等泰國元素。近日Lisa動作頻頻，不僅無預警「突襲」泰國曼谷鬧市街頭為新歌快閃宣傳，隨後更登上美國著名節目《吉米法倫今夜秀》（The Tonight Show）。



Lisa坐嘟嘟車突襲曼谷鬧市。（影片截圖）

曼谷深夜坐嘟嘟車快閃巡遊

近日不少網民在曼谷目擊，Lisa於晚上坐上一輛泰國特色嘟嘟車（Tuk-Tuk）。現場影片可見，她身穿酷帥短款上衣現身，嘟嘟車上更配有DJ控制台與炫彩霓虹燈光。Lisa手持麥克風演唱新單曲，並沿途熱情向街頭人群揮手互動，把曼谷街頭頓時變成小型巡演現場。這款極具在地特色的宣傳方式讓現場尖叫聲不斷，粉絲狂讚她用泰國標誌性交通工具宣傳新歌既貼地又充滿儀式感。

極具泰國特色。（影片截圖）

曼谷街頭變成DJ派對。（影片截圖）

亮相《Tonight Show》大談新EP與紀錄片

除了街頭快閃，Lisa更以純訪談形式登上NBC《吉米法倫今夜秀》，大談10月23日推出的新EP《PRESS PLAY》。她指全碟貫穿泰國元素，串聯起來猶如一部電影，笑言：「按下播放鍵就能沉浸其中」。訪談中亦回顧了其紀錄片《Always Lalisa》，涵蓋她登上科切拉舞台及參演《白蓮花大飯店》等歷程。Lisa分享父親從小就叫她「superstar」，這份信念深植心中；更笑稱若沒當歌手，後備職業是舞蹈老師或迪士尼樂園表演者。身為泰國國家旅遊局官方形象大使的Lisa，節目現場更介紹起青木瓜沙律、泰國啤酒特調等，教主持人講泰文，十分稱職。

Lisa亮相《Tonight Show》。（X@FallonTonight）