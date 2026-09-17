aespa@Giselle捲連環殺手T恤風波　網民再翻舊帳指常發血腥槍械圖

韓國女團aespa成員Giselle，日前推出Solo歌《BYEB4HELLO》一手包辦全部歌詞，盡顯音樂才華。不過人紅是非多，向來以「酷女孩」形象示人的Giselle，IG不時上載型格靚相。近日她因IG發佈的圖片捲入連環殺手T恤的爭議，同時被網民翻出過往常發布含血腥、槍械等元素的圖片。



Giselle推新歌〈BYEB4HELLO〉一手包辦全部歌詞。（IG@aerichandesu）

Giselle以「酷女孩」形象示人。（IG@aerichandesu）

IG不時上載型格靚相。（IG@aerichandesu）

網傳着連環殺手T恤？粉絲急澄清

近日網上瘋傳一張疑似Giselle穿着印有連環殺手Richard Ramirez（理查德·拉米雷斯）肖像T恤的照片，瞬間惹起極大爭議。不過有粉絲迅速護航兼闢謠，澄清相中人根本「認錯人兼睇錯衫」。粉絲對比指出，Giselle一直有整美甲的習慣，但相中人雙手乾淨，身形更明顯是男性。再者，該T恤印花並非甚麼變態殺手，而是傳奇搖滾樂隊「地下絲絨」（The Velvet Underground）主音Lou Reed。

網傳Giselle穿連環殺手T恤，但被粉絲澄清。（網上圖片）

曾發血腥、槍械圖惹火

雖然T恤風波實屬烏龍，但事件已迅速發酵。有網民翻出她平時營造型格路線時，經常發布含有血腥、槍械等元素的圖片，更曾分享具爭議性歌手的音樂，認為不能單以「着錯衫」輕輕帶過。

網民翻出Giselle過去曾常發含有血腥、槍械元素的圖片。（網上圖片）

Giselle（IG@aerichandesu）

Giselle（IG@aerichandesu）

Giselle開直播反擊黑粉

其實Giselle因身材及作風不時遭到黑粉攻擊，她早前就在直播中正面交鋒，霸氣反擊黑粉：「我為你感到難過」。直言無法理解酸民刻意留言攻擊長相的心態：「說真的，你們居然這麼在乎我的樣貌……特意跑過來打在直播留言區，我真的無法理解。」

她隨後更勸導黑粉停止散播負能量，倒不如多花心思自我增值：「不如多花點心思讓自己變得更好，你為什麼要浪費時間？」最後她更表示：「我不會因此去評判你。你繼續評判我吧。」

Giselle直播反擊黑粉。（影片截圖）

Giselle直播反擊黑粉。（影片截圖）

Giselle直播反擊黑粉。（影片截圖）

Giselle（IG@aerichandesu）