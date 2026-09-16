Lisa首回應種族歧視爭議　為不當用語道歉　揭露遭受死亡威脅內幕

韓流頂級女團BLACKPINK成員Lisa近期推出個人紀錄片《Always Lalisa》，並於多倫多國際影展進行首映。她在接受美媒《Variety》專訪時，首度回應昔日當練習生時的爭議畫面與個人心境。



爭議曝光源於之前在籌備科切拉音樂節（Coachella）個人表演期間，網路上無預警流傳一段她多年前與夥伴練唱時涉嫌種族歧視不當用語（N-word）的舊片段。

Lisa接受專訪時，首度回應昔日當練習生時的爭議畫面與個人心境。（〈SaWaDiKa〉MV截圖）

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面對輿論，Lisa坦言當下非常沮喪：

我出生並成長於泰國，當時環境並未提供學習該文化背景的管道，因此完全不了解其真實涵義。

隨著時間推移與經驗累積，Lisa強調如今已深知該詞彙的不妥之處，並承諾絕不會再犯。

Lisa還揭露當時持續性受到死亡威脅與惡意恐嚇。回憶起那段日子，她坦言當下的無奈與痛苦：

那段時間我正全力備戰科切拉的首次solo舞台，原本希望能將所有心思都放在演出上，卻偏偏爆出這件事。這完全是我無法控制的情況，看到那些極端的威脅訊息時，我真的感到無比沮喪與難過，但我知道自己不能被打倒，最終還是咬著牙挺了過來。

而談及獨自赴韓挑戰的練習生時光，Lisa透露13歲便隻身前往異鄉，當時的受訓生活簡直像嚴苛的軍事學校，從感情生活、出行自由到考取駕照都受到極大限制。

如今創立個人品牌LLOUD展開新篇章，她坦言剛獨立時難免迷惘，但現在對未來充滿信心。對團體擁有深厚情感的她，更堅定表示：「就算到了50歲，我依然想繼續以BLACKPINK的身份站在舞台上。」

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