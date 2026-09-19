69歲冼灝英韓國街頭被野生捕獲　熱情搭膊合照後揮手道別盡顯親民

現年69歲的「冼師傅」冼灝英縱橫演藝圈逾40年，憑《古靈精探》系列中見血即暈的靈異調查合作組（DIE）探員謝小鳳（小鳳姐）一角深入民心！近日有網民於韓國首爾潮人勝地聖水洞野生捕獲這位武林高手，零明星架子的他作風極致貼地，隨即引發全網激動洗版狂讚！



黃浩然是冼灝英的徒弟。（IG@wonghoyinraymond）

韓國聖水洞被野生捕獲

有網民在社交媒體興奮爆料，指日前與好友逛街行經韓國聖水洞時，意外看見眼熟的硬漢面孔，於是鼓起勇氣以廣東話上前試探：「請問是不是TVB的演員呀？」沒想到冼灝英態度超好親切承認，更即場大方答應合照。樓主難掩激動心情，大呼從小看到大的經典綠葉王竟然神奇地降臨眼前，感覺難以置信，並誠心祝願冼師傅在韓國玩得開心！

韓國聖水洞被野生捕獲。（小紅書圖片）

揮手道別盡顯親民

從曝光的照片所見，年過花甲的他狀態大勇，身形挺拔、精神奕奕，一身花恤衫配短褲休閒Look更顯年輕。身處異鄉面對粉絲，他不僅親切主動搭肩合照，離別時更特意舉起雙手揮手道別，毫無架子的親民作風表露無遺。

揮手道別盡顯親民。（小紅書圖片）

照片曝光後引爆大批港劇迷湧入留言區洗版，有人搞笑留言「DIE 放假小鳳姐去韓國旅遊」，亦有人連環狂打「小鳳姐」致敬，足見這個搞怪角色深植民心，再次印證這位圈中真武藝人的超級親和力！