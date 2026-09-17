女神2丨江美儀霸氣英文質問郭珮文舊愛　半工讀大專曾做高層秘書

撰文：亞瑟
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TVB話題戀綜《女神配對計劃2》日前釋出海選花絮，大熱女神郭珮文（Juliana）的35歲富貴前男友俞鋆瑞（Ice）透過視像面試爭取復合，震撼場面讓星級花生團評判江美儀驚呼「What the...」。隨後身經百戰的江美儀即時展現敏銳本色，以超流利英語單刀直入質問對方：「點解唔直接打畀佢？」、「你有佢聯絡方法㗎嘛！」霸氣表現引發網民熱議。其入行前深藏不露的傳奇履歷亦隨即引發大眾探討，曾憑秘書履歷技術移民加拿大，再獲亞視跨海電話邀請直接擔正女主角返港，一路拼搏至TVB視后，經歷令人讚歎。

《女神配對計劃2》日前釋出海選花絮。（TVB）
郭珮文的前度透過視像面試爭取復合。（TVB）
美儀姐直言私下既然有聯繫方式，點解唔直接講，仲要上節目。（TVB）
美儀姐直言私下既然有聯繫方式，點解唔直接講，仲要上節目。（TVB）

江美儀幽默自嘲展親民作風

江美儀一針見血的英文質問獲大批網民激讚，紛紛聯想到她在神劇《名媛望族》飾演「銀行家個女」的經典場面，笑言她戲如人生。美儀姐隨後亦親自現身留言區，貫徹自嘲作風謙虛回應：「Thx I go to school by bus.」，幽默親民的回應獲得萬人點讚。

網民大讚美儀姐英文。（Threads）

入行前任外籍高層秘書 幫老闆買三文治獲睇中入行

隨著這段流利英文掀起話題，江美儀入行前的傳奇履歷亦隨之曝光。出身小康之家的她，大專半工讀，日間在運動品牌亞太區總部由接待員晉升為外籍高層秘書，當年20多歲的她月入過萬蚊。某天她幫外籍老闆買三文治時獲星探搭訕，起初以為遇上騙徒，最終試鏡後發現「做兩、三天就賺到平日廿五天的錢」，隨即在父親支持下辭職轉行。外型亮麗的她迅速成為90年代廣告界「四大女主角」之一，不僅曾與周潤發合拍經典洗頭水廣告，更是天王劉德華與黎明的MV女主角。

江美儀入行即擔正《肥貓正傳》女主角。（IG@elenakongmayyee）

憑秘書資歷移民加拿大

1997年江美儀因年滿21歲無法隨家人移民美國，便憑藉秘書專業履歷申請加拿大技術移民，三個月獲批隻身赴加。然而在當地難覓合適工作之際，亞洲電視因看中其經典廣告，特意跨海致電邀請她返港拍劇。美儀姐笑稱當時開玩笑開出條件：「做女主角就返嚟，做茄喱啡就唔返喇！」隨後，亞視邀請江美儀回港於《肥貓正傳》直接擔正女主角，其後轉投無綫電視更憑《下流上車族》榮膺最佳女主角。

憑秘書資歷3個月獲批移民加拿大。（YouTube@Kwok Fung Encyclopedia）
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