李日朗前度黃靜藍婚禮化身黃金聖鬥士　勞斯萊斯豪車出嫁排場十足

HOY TV主持黃靜藍兩年前與拍拖五年的男星李日朗分手收場，隨後戀上飲食王國老闆劉永燊（Wilson）。黃靜藍在2024年底宣布男友求婚成功兼雙喜臨門，並於去年8月誕下千金「Baby Sienna」。產後極速恢復苗條身材的她，更於今年1月初補辦婚禮。近日黃靜藍於社交平台分享一系列極具排場的奢華婚禮靚相，多款造型與超豪婚禮細節隨之曝光。



黃靜藍與飲食集團執行董事劉永燊（Wilson）於2026年年初補辦了婚禮。（IG@bluenamchu）

穿五彩金鳳褂化身黃金聖鬥士

黃靜藍在出嫁當日身穿極為華麗的「五彩金鳳褂」，雙臂戴滿多對巨型龍鳳鈪，頸上更掛着金豬牌及滿滿的金器，相當吸睛，她開心地發文寫道：「着上裙褂嗰一刻，我終於明白咩叫『金光閃閃，但唔俗氣』」，更感謝親朋戚友，搞笑指：「令我地做左一日黃金聖鬥士，敬酒環節大家見到啲金器都嘩嘩聲」。

黃靜藍化身黃金聖鬥士。（IG@bluenamchu）

戴滿巨型金器超震撼。（IG@bluenamchu）

黃靜藍婚宴排場十足

除了金器極有排場外，接新娘環節亦特別選用黑色勞斯萊斯作為婚車，車頭鋪滿鮮紅玫瑰盡顯氣派。婚禮宴會場地則以大量紫白色鮮花及蒲公英造型裝飾點綴，現場更備有高達四層的巨型婚禮蛋糕。黃靜藍換上抹胸白色禮服時，戴上閃耀的鑽石頸鍊與鑽石耳環，優雅貴氣感十足。

勞斯萊斯做婚車。（IG@bluenamchu）

Sweet！（IG@bluenamchu）

鑽石頸鏈超吸睛。（IG@bluenamchu）

黃靜藍否認嫁入豪門

談及當天的氣氛，黃靜藍表示過程歡樂無比，坦言：「話說結婚當日我地各自暗地裏都想令對方感動到喊，但可能因為我地骨子裏實在太有趣，所有環節都係係一片歡笑聲中渡過，仲笑得好開懷添。」婚禮風光無限，但早前黃靜藍被問到是否「嫁入豪門」時，她曾謙虛回應：「豪門？唔係嘅，一個比較富裕啲嘅家庭，但又冇去到咁誇張，唔係唔係。我覺得嫁入乜嘢家庭都好，要做好自己嘅工作，咁我又唔係要好依靠男家嗰邊，自己都係財政獨立、工作獨立。」