孫藝珍合照為何總愛遮老公？節目親揭玄彬私下害羞「反差萌」一面

韓國女星孫藝珍（孫藝真）日前登上Netflix韓國官方YouTube頻道的網路節目，與主持人及多位演員暢聊近況與過往拍攝趣事。談及家庭生活時，意外曝光了社群動態上的「打碼內幕」，引發現場一陣爆笑。



玄彬親自要求遮臉！孫藝珍曝夫妻私下互動笑翻全場

孫藝珍時常在Instagram上分享一家三口的旅遊點滴，但每逢老公玄彬入鏡，臉部總會被貼圖或馬賽克遮擋。對此，主持人喬納森（Jonathan）忍不住提問：「大家真的對妳先生很好奇，但為什麼每次發照片都要把他的臉遮住呢？」

面對這個疑問，孫藝珍笑著澄清這並非自己的本意。她坦言，起初覺得一家人的合照直接上傳也無妨，還曾轉頭問老公：「這張直接發應該沒關係吧？」沒想到向來低調的玄彬看了看照片，面露難色地拜託她：「啊……還是幫我遮一下吧。」

原來，讓無數粉絲感到好奇的「貼紙打碼」之謎，竟是出自玄彬本人的要求。這段真實的夫妻互動曝光後，不僅讓在場嘉賓笑翻，也展現了兩人私下逗趣的相處模式。

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孫藝珍產後回歸《挑情醜聞》睽違24年再演古裝劇

孫藝珍產後復出螢幕，接下 Netflix 古裝新作《挑情醜聞》，距離她上次演出古裝已相隔 24 年。她提到接演關鍵，是覺得自己到了能詮釋角色深層慾望的年紀。

劇中她飾演才華出眾卻受制於時代的「趙氏夫人」，外表端莊，內心卻充滿野心。她主動向朝鮮第一花花公子「趙元」（池昌旭飾）下戰帖，以自己為賭注，要他引誘守貞寡婦「熙延」（Nana飾）打破戒律。

故事改編自《危險關係》，也重拍 2003 年裴勇俊、全度妍的經典電影，時空搬到朝鮮，全劇列為 19 禁。導演預告將加入原著沒有的女女情愫，孫藝珍與 Nana 的對手戲成為亮點。

Netflix 《挑情醜聞》預告片

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