孫藝珍暢談一家三口生活趣聞　親揭玄彬家中地位：覺得他有點可憐

韓國男神、女神結合的代表夫妻檔玄彬、孫藝珍，婚後育有1子「甜豆」，一家三口生活備受關注，孫藝珍日前受邀上人氣節目《拜託了冰箱》，公開家中實際使用的冰箱是什麼模樣，並透露家裡的剩菜剩飯最終都會進到老公玄彬的的肚子裡，忍不住笑稱：「覺得他有點可憐。」



孫藝珍在節目中透露，因為平常家裡三餐由她準備，所以冰箱裡常常有許多自製料理，例如披薩、意大利麵、餃子等，也有許多為兒子準備的兒童餐點，而玄彬則偏好泡菜鍋、蒸蛋等家常料理，她自己則酷愛甜食，一家三口口味差異很大。

孫藝珍節目中暢談一家三口趣聞。（《拜託了冰箱》節目截圖）

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但她坦言通常會以她的口味為主，直白表示：

我是負責做飯的人，全都照我的口味，我給什麼他們就吃什麼。

至於孩子吃不完的食物怎麼處理？孫藝珍笑說，通常孩子吃剩的她會吃，她也吃不完就會玄彬吃，玄彬總是要解決最後剩下的，有時候有會開玩笑說：「我是第幾次吃到這豆飯了啊？」她也忍不住笑說：

覺得他好像有點可憐！

而她上節目前有特別整理過冰箱，沒想到玄彬看了之後直呼：「這不是我平常看到的冰箱啊！」甚至把老公珍藏的蜂蜜帶到攝影棚，主持人問是否有徵得同意？孫藝珍則展現老婆威嚴：「難道他還能對我怎麼樣嗎？」笑翻全場。

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