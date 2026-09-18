黃淑蔓與校草Stone「地下情」疑曝光　前後腳入場即變「糖黐豆」

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）與「試當真」校草冠軍林子峰（Stone）疑似爆出秘密「地下情」。二人日前前後腳現身關楚耀於啟德Airside的新店派對，疑似場內甜蜜黏在一起。事實上，二人早前曾合作MV，林子峰亦被目擊睇騷時幫女友揹手袋。現年同為25歲的二人事業發展順遂，如能夠收穫甜蜜愛情，大批網民實會紛紛送上祝福。

Feanna 黃淑蔓。(胡凱欣 攝)

黃淑蔓疑秘撻「校草冠軍」林子峰。(youtube截圖)

林子峰（FB@林子峰 Stone）

前後腳入場避嫌 場內變回「糖黐豆」

據悉，現年同為25歲的黃淑蔓與林子峰於17日抵達派對現場時，為避免傳媒發現特意前後腳入場，但進場後隨即變回「糖黐豆」黏在一起，逗留約一小時後更結伴於較暗僻靜處離開，表現極具默契。事實上，兩人戀情早有跡可尋，今年7月陳柏宇紅館演唱會尾場，二人已被目擊同場睇騷，離場時林子峰更體貼地幫女友揹手袋。而黃淑蔓於今年6月25歲生日前夕曾透露有「了解中」的追求者。

逗留約一小時後，二人結伴離開，走到較暗的僻靜處時更越行越近，表現合拍。（IG@feannasswag）

雙方演藝背景亮眼

現年25歲的林子峰於2022年奪得「試當真校花校草選舉」冠軍後入行，曾擔任Dear Jane《到底發生過什麼事》MV男主角，2023年曾因拍MV與何洛瑤（sica）撻著，惟這段兩年多的戀情最終告吹。

至於14歲憑電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》一炮而紅的黃淑蔓，不僅順利簽約寰亞更曾勇奪金像獎「最佳原創電影歌曲」，如今歌唱事業發展順遂之餘亦收獲甜蜜愛情，獲不少粉絲送上祝福。