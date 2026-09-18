狩謊｜古天樂歐陽震華驚喜同框　《美味天王》相隔近30年再度合體

由內地頂流演員成毅領銜主演的港風懸疑新劇《狩謊》，近日於香港實景拍攝。隨著片場側拍花絮畫面曝光，劇集強大的演員陣容隨即引爆全網熱議。除了成毅首度挑戰港劇飾演「雙面心理顧問」外，最令大批港劇迷驚喜狂歡的，莫過於網民最近野生捕獲影帝古天樂與「TVB收視福將」歐陽震華（Bobby）在片場世紀同框。

《狩謊》演員陣容豪華，還有兩位演員未曝光。（小紅書圖片）

演員陣容豪華。（weibo@狩謊官微）

古天樂驚喜現身拍攝現場。（小紅書圖片）

「田味吉與喬柏高」引爆集體回憶

今次《狩謊》最震撼的爆點，莫過於促成了古天樂與歐陽震華的驚喜合體。二人上一次在電視台合作，已要追溯至1997年的TVB經典台慶劇《美味天王》，當時兩人飾演的廚神「田味吉」與「喬柏高」紅極一時，成為無數觀眾的童年經典。相隔近30年，兩位昔日喜劇搭檔在港風懸疑劇片場再度交手。值得一提的是，自2001年《尋秦記》後便專注電影圈的古天樂，除了曾驚喜客串ViuTV劇集《IT狗2.0》外，今次特別客串加盟《狩謊》，可謂近年極罕有現身的大型電視製作，單是與歐陽震華這對「美味CP」再續前緣，已足以引爆全網「回憶殺」。另外更值得一提的是，古天樂與「小龍女」李若彤也繼1995年《神鵰俠侶》電視劇相隔31年後再度合體同劇，網民期待值爆表。

網民偶遇古天樂與歐陽震華再度同台飆戲。（小紅書圖片）

田味吉同喬柏高重逢啦！（TVB）

《神鵰俠侶》。（TVB）

港影級神級卡司參演 三影帝兩影后強勢加持

除了古仔與歐陽震華的世紀重聚，《狩謊》的演員名單更被網民封為「全員法拉利」級數的夢幻陣容！劇集由《寒戰》導演陸劍青執導，曾志偉與馬楚成聯合監製。幕前陣容更是集結了古天樂、徐崢、曾志偉三位影帝，以及袁詠儀、衛詩雅兩位影后，再加上張頌文、余文樂、李若彤、肖順堯及姜皓文等實力派跨世代同台飆戲。