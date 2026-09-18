周國豐回應《中年好聲音》造馬：我冇呃人　自爆被嘲光頭佬想辭職

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》三甲誕生後，電視台已正式宣布節目將停辦一年。節目早前因評審團計分標準引發外界極大迴響，更被部分觀眾質疑評分不公，陷入造馬風波。評審之一的周國豐近日作客YouTube頻道《橙色大笨象Orange Elephant》接受專訪，大方公開回應外界各項質疑，並分享個人心路歷程。



周國豐曾擔任港台助理廣播處長。(資料圖片)

周國豐在四季《中年好聲音》中均擔任評委。（節目截圖）

撫心自問四季無愧

面對網絡上排山倒海指責節目造馬及誠信破產的言論，周國豐坦言第一季節目開播時壓力巨大，主因當時節目格式與評判皆處於摸索階段。他表示個人由首集起一直提醒自己要認真看待每首歌曲，表明評分過程捫心自問「冇呃人」，並認為音樂及藝術鑑賞純屬主觀感受，個人喜好並不代表大眾觀點。

周國豐近日作客YouTube頻道《Orange Elephant》接受專訪。（YouTube@橙色大笨象 Orange Elephant）

周國豐解釋，自己因過去長時間接觸音樂與藝術，故運用僅有的專業知識提供個人看法。他補充說明，電視台因電視播映時間限制經常剪走部分評審評語，導致觀眾未能完全理解分數背後的原因，但他於四季每一集節目中皆盡力表達觀點，問心無愧。

周國豐對擔任《中年好聲音》評審問心無愧，捫心自問「沒有呃人」。（YouTube@橙色大笨象 Orange Elephant）

首季遭批評「光頭佬邊個嚟」

談及網民的抨擊，周國豐笑言個人鮮少主動閱讀網上留言，但姐姐會截圖轉發給他，使他被逼接收負面訊息。他自爆第一季開播時，因過往於香港電台主要負責幕後行政管理工作，幕前知名度不高，結果遭部分網民質疑其擔任評審資格，留言嘲諷「呢個光頭佬邊鬼個嚟㗎」及「你有咩資格呀？你又唔係歌手」。

周國豐自爆曾造網民嘲諷「呢個光頭佬邊鬼個嚟㗎」，一度想有想過不再做《中年好聲音》評審。（YouTube@橙色大笨象 Orange Elephant）

周國豐坦言當時確實感到心灰意冷，更萌生退出節目的念頭，打算放棄評審工作。隨後他憑藉不服輸的好勝心態，認為大眾越質疑自己越要證明實力，最終選擇留任，連續擔任四季《中年好聲音》評審。此外，他提到最初未曾預期娛樂節目能發揮「社會使命」，而節目最終成功達成該目標，令他感到自豪。

周國豐連續擔任四季《中年好聲音》評審。（節目截圖）

網民留言要求更換全體評判

針對《中年好聲音5》未來是否由原班評審繼續留任，周國豐表示目前無法確定個人會否回歸。他純粹從商業角度分析，預期電視台會繼續推出該項目，若TVB再次發出邀請，個人樂意繼續留任。

對於是否留任《中年好聲音5》評審，周國豐直言：「我真係唔敢確定，係咪會返嚟。」（YouTube＠Orange Elephant）

專訪影片發布後，留言區出現不少網民的反對聲音，留言建議節目組於未來播映時更換全體評判班底，寫下「走啦，有咁快走咁快」、「希望中聲將來把現有的所有評審換走晒，一個也不留」及建議周國豐休息等言論。