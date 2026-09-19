周婷大熱奪環球小姐香港區冠軍　曾退選2023年港姐被批自私博出位

「環球小姐」（Miss Universe）2026香港區總決賽於昨晚（18日）圓滿結束，現年27歲的1號佳麗周婷（Jen Zhou）以大熱姿態成功奪得香港區冠軍，並同時獲頒「最受觀眾喜愛佳麗」。持有美國南加州大學碩士學位的周婷，現職電視主持人、模特兒及KOL，過往亦曾任股票分析師。



周婷以大熱姿態成為2026環球小姐香港區冠軍。（資料圖片）

周婷同時獲頒「最受觀眾喜愛佳麗」（資料圖片）

臨門退選2023港姐 惹「博出位」疑雲

比起今次封后，周婷過往的選美經歷更具話題性。有網民起底指，周婷早在2017年18歲時已首度面試港姐，同屆冠軍為雷莊𠒇（Juliette）。如今周婷勇奪環姐香港區冠軍，成績壓過曾在另一屆環姐摘季的雷莊𠒇，被網民笑言二人「各贏一次」。

周婷早在2017年18歲時已首度面試港姐。（資料圖片）

後來周婷曾入圍《2023香港小姐競選》18強，但在佳麗準備出發前往越南拍攝外景前夕多次缺席活動。當時她聲稱因「家事」需退選，但在缺席外景拍攝翌日，即火速開通小紅書帳號並大量上載個人靚相，舉動惹來不少揣測。面對大批網民追問，她起初未有回應，直至無綫大會證實退賽後始發文交代。此舉隨即引爆熱議，網民痛批她「浪費名額」及「無比賽精神」，直指她「好自私，博出位」；不過亦有人力撐她有樣有學歷，退選後前途依然不可限量。

周婷曾入圍《2023香港小姐競選》18強。（影片截圖）

周婷因急需處理家事退選。（資料圖片）

事隔3年親解當年退選真相

事隔3年，周婷再次現身選美舞台，除了廣東話比當年進步不少，今次奪冠後受訪更終於親口解開當年的「退選之謎」。她大方回應指：「23年我參加香港小姐，但timing唔好，所以我就退出。依家timing很好，我好開心同興奮參加今次比賽。」

周婷親解當年的「退選之謎」。（IG@jen.zhou）

她進一步澄清，當時主要是受到工作加上一些外在因素影響，行程安排上實在難以配合，最終無奈只好退選。她亦透露了這段空白期的去向：「23年之後我去咗美國讀master，最近先返嚟香港。」談及兩項選美盛事的分別，周婷坦言香港小姐與環球小姐想帶出的訊息其實同出一轍，皆是宣揚內在美；但環球小姐的舞台相對較大，能夠代表香港面向國際。