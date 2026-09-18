郭珮文前男友被批借女方熱度捧自己　曾展望：唔方便評論

無綫戀愛真人秀《女神配對計劃2》播出後話題不斷，其中大熱女神郭珮文（Juliana）的35歲富貴前男友俞鋆瑞（Ice）特別透過視像面試，表達希望爭取復合的意願。然而節目播出後，網民對Ice所塑造的「深情人設」並不買帳，更引發連串爭議。

分手三個月即拍親密MV 網民質疑借助人氣炒作

有眼尖網民挖出，Ice在與郭珮文分手僅約3個月後便發表新歌。在公開的MV畫面中，Ice與一名身材火辣的女模特兒上演大量親密打情罵俏戲碼，女方不僅性感露胸、溫柔撫摸其肩膀，二人更有不少近距離貼身肢體互動。

在公開的MV畫面中，Ice與一名身材火辣的女模特兒上演大量親密打情罵俏戲碼。

除了MV內容引發熱議，不少網民更質疑Ice此次越洋參賽只是「照劇本演出」的行銷手法，目的在於借助郭珮文的熱度與人氣來捧紅自己。同時，不少人亦為郭珮文抱不平，認為女方好不容易花了9個月時間才走出失戀陰霾，男方如今卻突然出現打擾其生活。

今日（18/9）曾展望出席無綫節目《試真D唷》宣傳活動，接受《香港01》訪問，被問及對Ice個人及相關爭議的看法時表示：「我本身唔識佢，唔方便評論咁多。不過我覺得，如果佢既然po得出嚟，咁佢咁公開，即係佢本身可能都覺得冇問題，可能佢覺得做嘢還做嘢，公私分明啦。」

曾展望不便評論Ice為人。（盧振輝攝）

對於網民質疑Ice分手不久即拍攝貼身親密MV，曾展望則以演員角度力挺對方專業：「如果佢真係有嘢嘅話，都會想收埋呢件事先參加，大家睇唔到呢一面仲好。佢都好坦誠，可能覺得應該係公私分明。我自己覺得，假設一個演員就算佢分咗手，佢要拍啲結婚嘅戲，佢都要扮到好開心。我都唔識佢，客觀事實係咁，或者佢出呢首歌，MV需要嗰種style嘅表達形式，但佢而家以自己身份參加求愛節目係另一回事。」

不少網民更質疑Ice此次越洋參賽只是「照劇本演出」的行銷手法，目的在於借助郭珮文的熱度與人氣來捧紅自己。