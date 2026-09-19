「大美人」關之琳提早慶64歲大壽　獲億萬富豪弟弟設宴預祝壽

「大美人」關之琳即將於本月24日迎來64歲生日，圈中人緣甚廣的她近日已獲好友提早設宴慶生。本地頂級眼鏡品牌「溥儀眼鏡」創辦人兼行政總裁邱子傑（Kelvin Koo），日前特別為她訂造飾有其Q版立體人像的精緻蛋糕預祝生辰，兩人合照隨之曝光，關之琳在無濾鏡鏡頭下的最新真實狀態迅速引發熱議。

貼心送上專屬蛋糕祝壽。（IG＠jefferyyau）

關之琳與邱子傑太太、名媛邱李茂琪感情極佳。（IG＠jefferyyau）

關之琳獲億萬富豪邱子傑尊稱「姐姐」。（IG＠jefferyyau）

關之琳不時與「弟弟」邱子傑亦經常聚會，關係極好。（IG＠jefferyyau）

獲億萬富豪尊稱「姐姐」

為關之琳送上驚喜的邱子傑背景相當顯赫，身為高級眼鏡帝國創辦人且坐擁巨額身家，於政商名流圈舉足輕重。他與名媛妻子李茂琪（Margaret）跟關之琳相識深交多年，私下私交甚篤，一直將關之琳視如親姐般敬重。今次邱子傑親暱地尊稱對方為「姐姐」，並貼心送上專屬蛋糕祝壽，足見二人之間深厚無比的真摯情誼。

邱子傑妻子李茂琪跟關之琳相識深交多年。（IG＠jefferyyau）

邱子傑與關之琳（IG＠jefferyyau）

生圖粉碎面部僵硬傳聞

早前網絡曾流傳部分近照質疑關之琳面部緊繃僵硬，惟今次流出的最新生圖直接以顏值粉碎傳聞。相中的關之琳膚質白皙透亮，面容完全沒有僵硬或浮腫之感，雖眼角隱約可見些微歲月痕跡，但無損其精緻五官，反而更顯自然大氣。當天她身穿剪裁俐落的名牌深色外套，左手佩戴造工精緻的名貴璀璨鑽飾，低調中展現出名媛的雍容華貴，獲網民大讚依然「靚爆鏡」。