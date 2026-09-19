趙展彤《尋人啟事》召集巨聲幫　何雁詩一句話道破17年星途心酸

2009年以11歲之齡參加TVB《超級巨聲》的趙展彤（VAL），當年曾飽受網民鋪天蓋地的惡評與人身攻擊。十多年過去，她始終堅持音樂夢想，近日推出親自填詞作曲的新歌《尋人啟事》，並召集一眾《超級巨聲》昔日戰友重聚拍片，藉著音樂與過去的自己和解，展現蛻變後的成熟心態。

召集一眾《超級巨聲》昔日戰友重聚拍片。（IG@valentina_cct）

重聚昔日《巨聲》戰友與過去的自己和解

為了這首意義深重的作品，趙展彤特別邀請昔日《巨聲》夥伴重聚拍攝影片，並向每個人拋出同一個問題：「如果見到當年的自己，你會同佢講咩？」面對深刻的難題，昔日戰友們的回應兼具感性與幽默：何雁詩以簡潔的「Be Tough」鼓勵當年的自己要保持堅強；駱胤鳴則欣慰表示：「恭喜你，你很棒，你沒有成為你最討厭的大人，而且你過得很快樂，幸福肥」，展現對現狀的坦然與滿足；而許廷鏗則發揮幽默本色，笑言會「叫他到時候不要吃太多」。

趙展彤：「如果見到當年的自己，你會同佢講咩？」。（IG@valentina_cct）

何雁詩簡潔勉勵自己：「Be Tough」。（IG@valentina_cct）

趙展彤走出網暴陰霾

走過被否定與網絡霸凌的陰霾，趙展彤希望藉由這首歌向所有曾受過傷、被否定過的人送上溫暖與力量。她感性地表示：「雖然條路未必好易行，但你要感謝version 1.0、2.0嘅自己，慢慢令你進化到依家最update嘅version。」

事實上，趙展彤這趟橫跨十多年的音樂尋覓之旅走得極不平坦。早於2005年，年僅8歲的她便登上《殘酷一叮》舞台，其後在2009年更以11歲之齡挑戰第一屆《超級巨聲》，成為節目中最年幼的選手。然而，早熟的歌唱技巧與當時未諳世事的直率言行，卻讓她不幸淪為網絡暴力的眾矢之的，承受長達數年的惡意攻擊。直到2021年，她鼓起勇氣出戰ViuTV選秀節目《全民造星IV》，憑藉扎實唱功再度獲得關注。此後她以隊長身份成立五人女團STRAYZ並堅持獨立音樂創作，如今這首親自包辦詞曲編監的《尋人啟事》，正是她歷經二十年風雨後，獻給當年那個受傷小女孩最溫柔的回信。