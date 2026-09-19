梁詠琪下周一上《叱咤樂壇》　梁文禮曾明讚暗踩網民籲：唔好射波

商業電台叱咤903節目《叱咤樂壇》日前公布9月第四星期的節目預告，宣布歌手梁詠琪（Gigi）將於9月21日（星期一）以嘉賓身份到訪節目。預告公開後，有網民於社交平台留言，呼籲節目主持梁文禮（網民稱「文麗」）當天切勿以生病為由請假避世，引發大眾重提二人於三年前發生的社交平台爭議。



歌手梁詠琪下星期上《叱咤樂壇》節目。（IG@903music）

梁文禮曾大彈梁詠琪唱功差：唱K咁！

回顧事件起因，2023年2月梁文禮觀賞梁詠琪紅館演唱會後，於個人社交平台公開帳戶發文稱讚梁詠琪外貌，但隨後遭揭發於Facebook私人帳戶發文批評演唱會，寫下：「Flow差、歌編得差、舞差、當然佢唱得差啦」及「一張抹完鼻血嘅紙巾」等字句，遭網民質疑個人言行不一及稱為「雙面人」。

梁文禮曾狠批Gigi演唱會。（Facebook截圖）

梁文禮其後於《叱咤樂壇》節目直播期間公開向梁詠琪致歉，隨後網絡再流出其私人帳戶過往言論，揭發他亦曾於私帳批評陳奕迅發脾氣、MIRROR「強姦張國榮作品」及轉發楊千嬅帖文並揚言「咪去睇佢演唱會，以後唔同你打牌」等。後續商業電台隨即勒令梁文禮停職三個月，直至同年5月始獲准重返主持崗位。

梁文禮因在社交平台發表對歌手的評論，引發軒然大波。（IG@leungmanlai）

由於《叱咤樂壇》節目是由梁文禮、謝茜嘉及Woody共同主持，網民隨即於社交平台發文直言梁詠琪正等待主持當面回應，並寫下：「梁文禮你星期一千祈唔好射波」、「唔好搵嗰隻Woody出嚟做主持吖，梁詠琪等緊你親自道歉」等字句，重提當年梁文禮對梁詠琪演唱會之批評。

網民叫梁文禮親自給梁詠琪道歉。（threads）

二人節目同框成焦點

面對當年梁文禮的私下批評，梁詠琪於演唱會完結後展現高EQ與大方氣度，坦言每項作品皆有觀眾抱持不同期望或標準，個人接受不同評價，並承認自己於各方面具備進步空間，強調未來會繼續努力做好。當時被問及日後於電台遇上梁文禮會否感到尷尬時，她笑言「未想過這個問題」。

梁詠琪當年在演唱會完結後稱：我承認有好大進步空間喺各方面。（葉志明攝）

梁詠琪日前宣布《梁詠琪 LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會-香港站》將再回紅館，如今三年過去，Gigi亦落實將前往叱咤903接受訪問，二人於節目上的互動將成為大眾關注焦點。

梁詠琪重回紅館開個唱。（IG@gigileungwingkei）