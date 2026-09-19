王賢誌被胞妹爆欠天文數字巨債　大曬備課照疑積極開班教書還債

撰文：薯條
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前東華三院主席王賢誌（Vinci），前年因拖欠財務公司280萬元而申請破產，隨後與同性伴侶Kevin避走加拿大。其胞妹王賢德日前（16日）首度開腔痛斥哥哥，直指他欠下「天文數字」巨債後拍拍屁股走人，將「爛攤子」推給家人承擔，更遭追數大漢騷擾。沉寂數日後，王賢誌除在直播回應「對家人感愧疚」外，更在社交平台貼出備課照片，似乎正積極開班教書自力更生還債。

王賢誌是王氏港建創辦人王華湘的孫兒，札札實實是位富三代。(ig@mrvinciwong)
王賢誌遠走加國繼續風流快活。(ig@mrvinciwong)
王賢誌是家中獨子。（IG@mrvinciwong）

直播首度回應坦言對家人感到愧疚

面對親妹的嚴厲指控，王賢誌未有全面正面回應債務細節，早前於抖音開直播與網民互動。有網民留言質問其債務狀況時，他罕有於評論區留言表示：「其實正在積極面對中，不過牽涉到家人真的感到愧疚。」雖然陷入欠債風波，但他直播時精神狀態尚佳，並積極向觀眾求點讚支持。

被胞妹王賢德力數後，王賢誌大方回應網民：「其實正在積極面對中，不過牽涉到家人真的感到愧疚。」（抖音@王賢誌）
王賢誌曾是金牌司儀！（IG/@mrvinciwong）

IG限時動態曬備課照疑開班教書還債

除在直播間發聲外，王賢誌亦在IG發放限時動態。照片中可見他正為其舉辦的「星級導師課程 專業司儀及口才技巧 ONLINE WORKSHOP」進行準備，桌上擺滿寫有「線上司儀」、「線上直播司儀」及各類司儀技巧內容的講義。貼文更寫上「Online Workshop 第二堂 準備就緒」，似乎正如其所言正「積極面對」，希望透過開班教書自力更生兼賺錢還債。

王賢誌曬備課照。（IG@mrvinciwong）
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