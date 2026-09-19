沈芝華親手為孟小冬入殮感情極深　80歲零老花公開兩大凍齡秘訣

資深武打女星沈芝華近日作客汪曼玲主持的訪談節目《快拍.曼鏡頭》，罕有地大談當年與一代京劇名伶「冬皇」孟小冬的情誼。現年80歲的沈芝華不但外表凍齡、精神奕奕，更在節目中無私分享她堅持了數十年的養生秘訣，以及看透世事的人生哲學，展現出歲月沉澱後的豁達與從容。

沈芝華罕談孟小冬哮喘嚴重。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

孟小冬和杜月笙。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

視孟小冬如母親手為其淨身入殮

沈芝華與孟小冬感情極為深厚，私下更以「媽咪」來稱呼對方。回憶起孟小冬晚年病重住院的日子，沈芝華表示自己曾為了照顧對方，整夜不眠不休地陪伴在側，一直硬撐坐到天亮。由於孟小冬生前曾向她表明，極度不喜歡被外人觸碰，因此當孟小冬不幸離世時，沈芝華便親自帶著乾淨的衣服進入房間，打點孟小冬所有身後事：「佢唔畀人睇，唔畀人摸佢，佢除咗杜月笙一個男人，仲有梅蘭芳，冇畀人睇過。我同佢整乾淨，毛巾啊衫同佢整好埋。」沈芝華坦言自己一點都不怕，因為兩人日夜相對，感情早已如同親生母女。

陪孟小冬走最後程。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

杜月笙一家合照。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

沈芝華公開兩大「平價」凍齡法寶

除了重溫動人往事，沈芝華極佳的身體狀態亦令主持驚嘆。年屆80歲的她透露自己至今竟然完全沒有老花眼，她更大方公開了兩大從十幾歲就開始實踐的「平價保養法」。她幾十年來每天都會堅持用熱毛巾敷眼睛：「我眼睫毛都唔識黐㗎，可能細個練功對身體會好。好細個見到譚玉蘭Auntie攞熱毛巾敷眼，佢話：『醫生教㗎，保護眼睛。』我由嗰陣開始，我十幾歲就喺師父嗰度開始啦，朝早洗面，用我嘅溫度擘大眼敷一陣間，擘大眼敷一陣間，我就咁整幾十年。真係有用嘅，因為嗰啲蒸氣，我都有教我哋啲公主㗎。」

對於皮膚保養，沈芝華亦有著獨特的天然秘方：「我乜嘢都幾好，就係牙唔係咁好，鍾意食糖，植咗四隻牙，整幾次啦。你幫人又好，畀人食嘢又好，唔好慳。一定要畀啲舒服，我就係咁嘅人。」

大談保養兩大秘訣。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

大談保養兩大秘訣。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

看透世事不記仇：「這世界只有自己對自己好」

經歷過演藝圈的繁華與人生的跌宕起伏，沈芝華如今的心態活得相當通透。她直言人生的終極真理就是要懂得「對自己好」，並感慨地道出金句：「做人乜都要對自己好，我三妹講得好啱，自己唔好對唔住自己，要對自己好。唔使話驚啲仔冇得食、驚女冇呀，乜都假，要對自己好。呢個世界只要自己對自己好。」沈芝華表示自己性格從不記仇，付出過後對於別人是否回報也毫不在意。現在的她抱著「有錢就花，沒錢就看著花」的隨遇而安態度，盡情享受屬於自己的逍遙晚年。