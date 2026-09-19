胡子彤相隔12年再戰亞運　登港隊大巴獲隊友歡呼叫大明星

2026愛知・名古屋亞運會開幕禮於日本當地時間9月19日下午6時上演，香港代表團於開幕禮上以第9隊的順序步入會場。而現年34歲的胡子彤亦相隔12年，再度入選香港棒球代表隊，在今屆愛知名古屋亞運司職內野手，今次已是他人生第5度入選亞運港隊大名單。



名古屋亞運開幕禮｜沈曉榆偕楊博文持旗領港隊眾將進場。（夏家朗攝）

有網民在機場偶遇胡子彤。（threads圖片）

胡子彤登上巴士獲歡呼待遇

近日有港隊成員於社交平台分享最新現場影片，拍攝到香港棒球代表隊成員胡子彤登上接駁巴士的歡樂一幕。身穿「中國香港（TEAM HONG KONG CHINA）」代表團隊服、孭着雙肩包的胡子彤一登上近乎滿員的大巴，全車港隊隊友即興奮高聲歡呼起哄。眼見車廂空間狹窄，隊友一邊笑一邊大喊「俾空間！俾空間！」側身讓出位置。胡子彤滿臉笑容穿過車廂通道，現場隊友更打趣高喊「大明星！」；胡子彤隨後順利落座，與一眾港隊隊友融洽打成一片。

胡子彤登上接駁巴士引全車歡呼。（影片截圖）

胡子彤與一眾港隊隊友融洽打成一片。（影片截圖）

網民大讚胡子彤。（threads）

胡子彤相隔12年再戰亞運舞台

運動員出身的胡子彤本身為香港棒球代表隊成員，近年憑藉賣座電影《九龍城寨之圍城》等作品轉戰大銀幕，於演藝圈成績亮眼。雖然他早年曾代表港隊出戰亞運，但其後因影視拍攝檔期衝突，無奈多次與亞運賽場擦身而過。如今愛知・名古屋亞運正式開打，他的名字再度強勢入選棒球港隊24人最終名單，今次亦是他相隔12年後，再度以運動員身分踏上亞運舞台，備受外界期待。

名古屋亞運2026棒球｜香港棒球隊成員胡子彤。（資料圖片；楊宇翹攝）