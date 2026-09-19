伍樂怡度假大曬火辣比堅尼　離巢轉戰科技界成功融資1.3億港元

前TVB小花伍樂怡（Kelly）近日於社交平台分享度假靚相，換上多套大膽剪裁的比堅尼曬日光浴，大騷結實腹肌與零贅肉修長美腿，健康的膚色與甜美笑容散發滿滿陽光活力。33歲的她自退出幕前轉戰商界後發展得風生水起，如今更成功轉型為科技界女強人，獲網民大讚是名副其實的「人生勝利組」。

伍樂怡度假大曬火辣比堅尼。（IG@ngkelly_）

大曬火辣比堅尼。（IG@ngkelly_）

大騷結實腹肌。（IG@ngkelly_）

伍樂怡自學編程轉型Web3專家

伍樂怡不僅擁有魔鬼身材，商業頭腦同樣出眾。早在入行初期，她已投資六位數創立個人滑水衣品牌「IBRIO」並親任生招牌，隨後亦曾與哥哥合資經營健康貝果（Bagel）網店。勇於挑戰的她自2018年起自學編程，2023年更進修區塊鏈技術，成功由美妝KOL轉型為Web 3戰略投資者與「區塊鏈探險家」。據悉，她參與的科研項目近期成功融資高達1,700萬美元（約1.33億港元），展現出極強的商業遠見。

伍樂怡富二代背景學歷顯赫

出身富裕家庭的伍樂怡是圈中著名富二代，家族於內地經營大型女性內衣生意，她本人則畢業於加拿大名校滑鐵盧大學。2017年參選港姐時因氣質出塵被封為「仙氣李若彤」，雖大熱倒灶三甲不入，但簽約TVB後憑旅遊節目《3日2夜》及劇集《青春不要臉》擔正女主角而上位。然而在她事業正值上升期之際，她毅然選擇追夢創業，於2023年宣布退出幕前並於翌年正式離巢。