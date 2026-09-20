金秀賢出席TMA頒獎　暴瘦到「顴骨明顯凸出」整體憔悴模樣引關注

韓國演員金秀賢19日相隔約1年6個月再度現身韓國公開場合，擔任「2026 THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）」頒獎人。久違公開露面的他身穿黑色西裝登台，不過外型明顯消瘦，臉部線條變得更加突出，甚至瘦到顴骨明顯凸出，整體看起來略顯憔悴，令現場及韓媒目光全聚焦在他身上。



金秀賢此次擔任TMA人氣獎頒獎人，登台後表示：「今天我是以頒獎人的身分站在這裡，但我也是一名熱愛K-POP的人。我感受到我們藝人與音樂所擁有的力量變得更加強大。」隨後公布人氣獎得主為林英雄，他也親自將獎盃交到對方手中。

金秀賢出席TMA頒獎，外型明顯消瘦，甚至顴骨明顯凸出，整體看起來略顯憔悴。（《2026 THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）》影片截圖）

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金秀賢上一次在韓國正式公開場合現身，是2025年3月31日針對與故金賽綸過往關係爭議召開記者會，至今約相隔1年6個月。雖然期間曾赴海外參與活動，但在韓國國內長時間未公開露面，如今再度站上大型舞台，自然成為典禮焦點。

「2026 THE FACT MUSIC AWARDS」19日晚間在釜山亞運主競技場舉行，RIIZE、ATEEZ、NMIXX、TREASURE、tripleS、林英雄等17組人氣藝人登台演出，金秀賢則以頒獎人身分驚喜現身，睽違1年半的最新模樣也引發韓媒及粉絲關注。

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