金秀賢復出將赴台出席AAA惹極大爭議　多團粉絲強烈抵制求踢出局

韓國年度盛事《2026 Asia Artist Awards》（《AAA 2026》）將於12月5至6日在台灣高雄世運主場館舉行。近日官方再公布出席名單，久未露面的金秀賢驚喜宣布復出並確認出席，卻意外引爆大批K-Pop粉絲的強烈不滿，更在網上發起聯合抵制行動。



金秀賢因金賽綸事件停工約一年四個月。（IG@bcbench）

金秀賢歷經約1年4個月沉寂後正式展開復出，近日透過菲律賓時尚品牌BENCH公開問候影片，開心向粉絲表示「真的很想你們」，並以燦爛笑容宣告回歸。（Instagram@benchtm）

AAA公布陣容金秀賢列名單中

昨日，AAA官方釋出最新一波出席名單，名單中除了日本男星道枝駿佑及韓國演員朴智煥等人外，最矚目的莫過於金秀賢的出現。這本應是他宣布復出的重要舞台，卻沒想到引發軒然大波。

AAA主辦單位近日再公布出席藝人陣容，包括韓星金秀賢、朴智煥、陰問錫、許成泰，以及日本男團浪花男子成員道枝駿佑。（IG@aaa2026.11th）

涉嚴重醜聞多個K-Pop粉絲團拒同台

韓國首爾警方早前已證實，相關YouTube頻道《橫豎研究所》所提供的「交往證據」全為AI偽造，並認定金秀賢與金賽綸的死亡原因無關，還他清白。

早前金秀賢被警方認定與金賽綸死亡原因無關。（IG@ron_sae）

但包括TWICE、RESCENE、Hearts2Hearts、TXT等多個知名韓國團體的海外粉絲站，依然拒絕接受。粉絲團紛紛發表聲明抵制，緊咬當初指控金秀賢在女方15歲時與其交往的傳聞，怒轟他是「戀童癖」。他們直斥AAA主辦方邀請牽涉嚴重道德爭議的藝人出席是極度不負責任的行為，擔心會危及在場的未成年偶像及女藝人。

粉絲團紛紛發表聲明抵制。（網上圖片）

齊刷標籤求踢出AAA

各大粉絲團在社交平台發起「#KimSooHyunOutAAA」的行動，並在宣傳海報上打上巨大的紅色禁止符號，強烈要求大會正視問題，並將他從名單中除名。不少網民及粉絲明言，若官方堅持讓他參與，將全面杯葛本屆典禮。