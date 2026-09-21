女神配對計劃2｜短劇男神跨越千里求愛　甜爆金句直擊阮嘉敏淚腺

由金牌主持林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》於昨（20日）晚播出第三集，今集最震撼且浪漫的場面莫過於38歲內地「短劇男神」吳旭東千里追愛，竟由西安一路殺到香港電視城，向曾合作拍短劇的女神阮嘉敏（Mandy）驚喜告白！面對男神跨越千里的熱烈追求與甜爆金句，阮嘉敏當場淚腺失守又喊又笑，震撼高潮感動全網！

女神阮嘉敏（Mandy）。（IG@mandyyuen）

38歲內地「短劇男神」吳旭東千里追愛。（Youtube@TVB (official)）

跨越千公里求愛

吳旭東在節目中深情表白：「劇中的我們已經圓滿收官，可現實裡的我們才剛剛開始。我被你眼裡的光和灑脫的性格深深吸引，我一直守護著你，可以給我一次了解你的機會嗎？」隨著幕布拉開，親眼見到對方為自己遠道而來，阮嘉敏即時感動得眼濕濕，直呼：「呢度係西貢，但佢係西安，我覺得好唔真實！」

深情開名表白。（Youtube@TVB (official)）

阮嘉敏感動得眼濕濕。（Youtube@TVB (official)）

寒冬漫步埋下愛意

兩人情緣始於去年底在西安合拍短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》，阮嘉敏透露對方當時已無微不至地照顧不吃牛羊的自己，而自己更曾為陪對方看2小時舞台劇而即時改機票。當晚兩人雖互生情愫，卻礙於異地現實考量，最終只能在5度寒風中默默漫步一小時道別。

無微不至地照顧。（Youtube@TVB (official)）

為陪吳旭東看2小時舞台劇而即時改機票。（Youtube@TVB (official)）

甜爆金句「是你我就聽得懂」冧爆女神

今次吳旭東親臨香港，當被試探能否聽懂廣東話時，他秒速發射甜爆金句：「是你我就聽得懂！」即時冧暈全場，隨後更送上阮嘉敏最愛的玩偶，成熟穩重兼準備充足的態度，令早已對他有好感的阮嘉敏甜入心扉。

冧爆女神。（Youtube@TVB (official)）

現年38歲的吳旭東長住西安，擁有184cm的高大身材與78kg的健碩體型。社交媒體不乏高質感的健身肌肉照與帥氣西裝造型，絕對是顏值與實力兼備的型男！

身材勁Fit。（小紅書@吳旭東）

絕對是顏值與實力兼備的型男！（小紅書@吳旭東）

發長文感性剖白破被動魔咒

節目播出後，吳旭東在社交媒體發布題為《做一次改變，為你而來》的長文感性剖白，坦承過去在感情裡極度木訥被動，甚至因兩段異地戀無疾而終而留下遺憾：「我太清楚異地的距離與隔閡，明白被動等待真的會錯過很多珍貴的人。」他透露今次是人生第一次主動奔赴、第一次跨越距離去見心愛的人，更是首次踏足香港這個陌生城市。他更溫柔指出，自己看穿了阮嘉敏外表灑脫背後柔軟敏感的小心機與安全感缺乏：「哪怕最後沒有圓滿，勇敢為愛主動一次，也是對真心最好的交代。為愛奔赴，不問結果，不負遇見！」這份掏心掏肺的赤誠告白，讓全網網民無不被其深情徹底打動！

吳旭東讀懂了阮嘉敏灑脫外表背後的柔軟敏感。（IG@mandyyuen）