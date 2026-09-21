「粗口港姐」梁允瑜激罕素顏示人　瞓醒對鏡頭放電大爆傲人事業線

撰文：河伯
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現年28歲的「粗口港姐」梁允瑜（Chloe），憑藉在TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「Mocha」一角成功入屋，向來以火辣傲人身材與敢言直率性格成為話題焦點。近日她在社交媒體發布題為「Fly with me 14hours 吃吃睡睡護膚飛行日記」的私密短片，大方分享商務機艙內的飛行點滴，旋即吸引大批網民圍觀。

梁允瑜（Chloe）。（IG@cl.chloee）

商務艙歎紅酒享佳餚

從影片所見，梁允瑜盡情享受商務艙頂級禮遇，登機後即邊品嚐紅酒邊享受豐盛餐點，吃得高興大讚「Yum」，儀式感拉滿。隨後她更打破女星包袱，激罕以全素顏真面目示人，近距離對鏡頭夾髮保養，膚質勻淨細緻、五官立體清秀，長直秀髮順滑亮澤，絲毫不介意將最真實狀態展現人前。完成護膚保養後，她換上低胸深色小背心，睡意盎然地向鏡頭揮手，養眼畫面隨即挑動網民神經。

大讚「Yum」。（IG@cl.chloee）
激罕以全素顏真面目示人。（IG@cl.chloee）
膚質勻淨細緻。（IG@cl.chloee）

大爆傲人深邃事業線

經過長達9小時充足睡眠後，梁允瑜戴上眼鏡醒來，笑稱「睡得很好，很久沒有睡成豬了！」精神飽滿的她對鏡頭眨眼放電，其間伸展時，傲人曲線直逼鏡頭，視覺衝擊瞬間炸裂全屏！大批網民睇到熱血沸騰，紛紛洗版激讚她素顏一樣清秀自然，大讚這趟14小時飛行日記簡直是福利大發放，吸睛指數爆燈！

對鏡頭眨眼放電。（IG@cl.chloee）
傲人深邃事業線極吸睛。（IG@cl.chloee）
準備落機。（IG@cl.chloee）
好水潤！（IG@cl.chloee）
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